El delantero Lucas Pratto (foto), uno de los refuerzos más caros en la historia de River, que jugó unos minutos contra Huracán y otro tanto contra Olimpo de Bahía Blanca, podría debutar como titular este domingo ante Lanús, por la 15ta fecha de la Superliga.



"Obviamente quiero jugar siempre de entrada; no creo que Marcelo (Gallardo) cambie el esquema por mí. Entiendo que, con quien me toque jugar, si uno se tira más atrás, el otro tiene que entrar y no superponernos", señaló Pratto.



El plantel de River se entrenó ayer a puertas cerradas en el River Camp de Ezeiza y, aunque aún no hubo un ensayo futbolístico en cancha de 11, se especula con que Pratto -que practicó con normalidad- pueda debutar como titular ante Lanús, en dupla con Ignacio Scocco y en reemplazo del colombiano Rafael Santos Borré.



Hoy, Gallardo pararía al equipo para el choque del domingo a las 21.30, con este único cambio, por lo que River formaría con Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola, Marcelo Saracchi; Nacho Fernández, Leonardo Ponzio, Enzo Pérez, "Pity" Martínez, Scocco y Pratto o Borré.