Ya se sumó. Pratto, que arribó a River luego de una operación que osciló en los 11,5 millones de dólares, tendrá su lugar en el once titular ante Boca.

El goleador Lucas Pratto arribó ayer a la ciudad de Miami y en el turno vespertino tenía previsto concretar la primera práctica junto al plantel de River Plate, bajo la conducción del director técnico Marcelo Gallardo. El exatacante de Vélez Sarsfield, de 29 años, llegó a territorio norteamericano en las primeras horas de ayer. El jugador ya había iniciado los trabajos de preparación en San Pablo de Brasil y ahora continuará las rutinas físicas en el elenco "millonario", de cara a los primeros ensayos de la pretemporada.



Si bien, la idea del DT Gallardo es ir "llevando de a poco" al atacante platense, la intención sería que juegue "al menos, unos minutos" en el ensayo ante Independiente Santa Fe de Bogotá el domingo. Y, casi con seguridad, Pratto, tendrá su lugar en el once titular que jugará el primer superclásico ante Boca Juniors, el domingo 21 en Mar del Plata.



El otro refuerzo, el guardavallas Franco Armani, no resolvió aún algunos detalles de su incorporación. Sin embargo, el ex Atlético Nacional de Medellín firmará en las próximas horas y luego emprenderá vuelo hacia Miami, para ser la segunda cara nueva con la que contará el "Muñeco" Gallardo.



Polémica



El pasado de Pratto, que jugó sólo 23 minutos en Boca, desató polémica en los hinchas de River, debido a que el jugador se identifica en las redes sociales como "PrattoLucas12", un número vinculado con Boca. Aunque el mismo jugador se encargó de aclarar que está más identificado en el país con Vélez que con el "Xeneize".