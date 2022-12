El delantero Kingsley Coman se contagió en las últimas horas del denominado "virus del Camello", una especie de gripe que también afectó al defensor Dayot Upamecano y el mediocampista Adrien Rabiot, y encendió preocupación en la selección de Francia a tres días de la final de la Copa del Mundo ante la Argentina



Previo al contagio de Coman, los dos jugadores que se habían visto afectados por este virus -de la familia del coronavirus- fueron Upamecano y Rabiot, que no pudieron estar disponibles en la semifinal de ayer ante Marruecos. De hecho, el mediocampista debió permanecer en el hotel "aislado", según publicó el periódico deportivo español AS.



En las últimas horas se confirmó que el delantero Coman sufre "el virus del Camello" como se conoce en Qatar a este cuadro. El entrenador de Francia, Didier Deschamps, reveló que Coman "tuvo fiebre por la mañana" y aseguró que están procurando tener "todos los cuidados cuidados posibles para que el virus no se propague al resto del plantel".



La permanente exposición al aire acondicionado y el cambio de temperaturas que se producen en los ambientes en Qatar, además del cambio de clima de los últimos días, provocaron contagios de esta variante de gripe, que presenta síntomas tales como fiebre, tos, diarrea y vómitos.