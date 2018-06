Hablaron con los futuros jugadores, ya seleccionados por el posible nuevo técnico, y con muchas expectativas e ilusión empezaron a delinear el nuevo Obras San Juan Voley, con un plantel que por nombres aparece con hambre de protagonismo para la próxima Liga Argentina de Clubes de vóleibol. Pero los últimos días no fueron positivos para el club sanjuanino, pues el alejamiento de un par de patrocinantes que se habían embarcado en el proyecto obligó a frenar el envión que traían. De hecho, el presidente de Obras, Miguel Rodríguez, se mostró preocupado ayer por la situación, a la vez que adelantó que por esta crisis debieron pedir una prórroga en la inscripción del club para afrontar la Liga 2018/19, que se venció el 1 de junio.



"Queremos ser prudentes y dar cada paso con seguridad. Pero somos concientes que de no contar con el presupuesto, no descartamos incluso jugar la Liga A2", analizó con crudeza Rodríguez, como para dar un panorama del complicado presente del club que más participaciones tiene en el máximo torneo nacional.



En Obras estaban trabajando con bajo perfil, diseñando un equipo con varias figuras. El primer paso, indicó Rodríguez, fue contactar a Marcelo Silva, entrenador de Lomas Voley (ese equipo se bajó de la Liga para la próxima temporada), para reemplazar a Yeyo Sánchez, quien desea ocupar otro rol en el club. Siempre en el marco de las conversaciones y por entonces con el presupuesto con el que pensaban contar, contactaron al armador Matías Sánchez, además de Javier Filardi, quien estuvo varios años en UPCN pero ya había jugado en Obras a fines de los 90.



También, estuvieron apalabrados el punta cubano Osniel Melgarejo, los centrales Jonadabe Carneiro (ex Obras) y Facundo Imhoff, el líbero Franco Massimino e incluso el opuesto sanjuanino Federico Pereyra, es decir, un esquema competitivo que Silva conoce muy bien pues a varios de esos jugadores los dirigió en Lomas.



"Tenemos la ayuda de la Secretaría de Deportes, pero debido a la crisis económica se cayó el apoyo privado que teníamos previsto y el proyecto se complicó. Estamos trabajando para recuperar el presupuesto, pero sinceramente el panorama es muy adverso. Por eso queremos ser cuidadosos con todas las partes involucradas, porque en este momento manejamos mucha incertidumbre", dijo Rodríguez.



Para inscribirse en la Liga 2018/19 Obras tiene tiempo hasta el 1 de julio, pero ya piensan que incluso podrían pedir una nueva prórroga; a la vez que en el peor de los escenarios directamente jugarían la Liga A2, el torneo de ascenso, como para recuperarse y resurgir con más fuerza. Las próximas semanas serán claves.

"Queremos ser protagonistas, pero necesitamos un presupuesto acorde"

MIGUEL RODRÍGUEZ Presidente de Obras

* Poco

35

por ciento es lo que ahora Obras tiene del presupuesto proyectado para la próxima temporada, tras la baja del apoyo privado.

* Descartado

En Obras dijeron que ahora no existe la posibilidad de fusionarse en el nombre con alguna municipalidad o sindicato, como ya había sucedido en otras temporadas.