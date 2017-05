Ayer por la noche la el futsal dio un gran paso en la federalización y profesionalismo de la disciplina con la presentación de la Liga Nacional. En la Liga Sanjuanina de Fútbol, con la presencia de Diego Giustozzi, se dio a conocer como se llevará a cabo este certamen que se pondría en marcha en el 2018.



En una reunión que tuvo la presencia de las diferentes instituciones que integran la liga local, se dio a conocer cómo se llevará a cabo el certamen. El país se dividirá en regiones, de acuerdo al mapa del Consejo Federal. Con respecto a San Juan, a priori integraría grupo con San Luis y Mendoza, esta última todavía no está confirmada. En el caso de no darse, La Rioja podría ser la reemplazante.



Cada provincia aportará 4 equipos los cuales accederán a la fase regional. Allí se juntarán 12 equipos los cuales disputarán una mini liga en la cual los primeros 8 equipos pasarán a la instancia de play off. Luego los dos finalistas, no disputarán una final, si no que tendrán el privilegio de jugar la instancia nacional.



Los 16 equipos que provengan de todas las regiones del país, batallarán a partir de octavos de final las dos plazas para la Copa Libertadores.



Además de la competencia, el proyecto encabezado por el mejor técnico del mundo contará con varias aristas interesantes, con el fin de profesionalizar la disciplina. Una de ellas será el dictado de cursos para técnicos específico de futsal. La idea es que todos los que estén dirigiendo algún club, sean directores técnicos oficiales.