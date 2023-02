Luego de varias semanas de idas y vueltas, la novela del mercado de pases del invierno europeo llegó a su fin: Enzo Fernández fue transferido de Benfica a Chelsea a cambio de 121 millones de euros, la compra más cara de la historia de la Premier League, convirtiendo al futbolista en el argentino más valioso de todos los tiempos y la quinta inversión más importante del mundo del fútbol.

Pese a la gran suma de dinero que le ingresa al elenco portugués por el campeón del Mundial de Qatar 2022 con la Selección Argentina, Rui Costa, presidente del club, habló en conferencia de prensa y fue muy duro con el accionar del jugador surgido de las inferiores de River.

"Se hizo todo para que la venta no se concretara. Me entristece que se haya ido, pero con la conciencia tranquila de que hice lo mejor por el Benfica. Tratamos de no venderlo a mitad de temporada, pero mostró disposición a no quedarse. Se discutió un aumento de sueldo, se le hizo la propuesta, pero lo del Chelsea era inviable para nosotros", declaró el máximo mandatario ante los medios. "Nunca logramos convencerlo. Cada vez que el Chelsea se acercaba al valor de la cláusula, prácticamente no había posibilidad de levantar la cabeza. Fue muy incisivo en querer dejar el Benfica", agregó.