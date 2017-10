No pudo. Nicolás Sottile intentó siempre pero no fue preciso, como todo Desamparados. El Víbora se equivocó y perdió la punta en Catamarca.

Sportivo Desamparados no pudo mantener el liderazgo. En Catamarca, el Víbora cayó ante San Lorenzo de Alem por 1-0 en un encuentro que completó la 8va fecha del Federal "A". Sportivo dominó en la primer etapa pero no fue preciso y en el complemento pagó muy caro su propio error.



En esa primera etapa, Desamparados arrancó mejor y a los 2" generó la primera ocasión por medio del "Bibi" González, pero en la contra San Lorenzo salió rápido con Zárate, se equivocó Arce pero salvó con lo justo Aguero. Sportivo encontró en Pietkiewicz una salida constante por izquierda, incluso el formoseño se perdió su gol a los 41" cuando no llegó a conectar un centro de Rebeco. En el complemento iba apenas un minuto cuando Arce se equivocó y Rojas no perdonó marcando el 1-0 para el catamarqueño. Con esa ventaja el local creció y Sportivo estuvo para el cachetazo. Los ingresos de Chavarría, Jofré y Raponi le dieron otro aire al Víbora: a los 35" Raponi tuvo la igualdad, pero su remate de cabeza se fue por encima del travesaño. Desamparados no bajó los brazos nunca y lo buscó hasta el final, a los 48 un tiro libre de Raponi se estrelló en el travesaño. Ahora, Sportivo recibirá el domingo a Maipú buscando volver a la senda del triunfo.