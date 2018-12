¿Estará? Prieto viene de recuperarse de una dura lesión pero es casi un hecho que estará entre los suplentes hoy.

La ansiedad los invade. Los dos llegan con una enorme motivación para el encuentro de esta noche en el Estadio del Bicentenario. Silvio Prieto, ídolo y baluarte en Sportivo Desamparados y Gonzalo Narváez, goleador y emblema en Atenas de Pocito analizaron en la previa la Superfinal en donde ambos van buscando la gloria que sirva de revancha.

Prieto porque a sus 35 años volvió a su mejor nivel con el club de sus amores y fue clave en el campeonato obtenido en la primera parte del año, pero después de eso y cuando comenzaba de titular en el Federal A sufrió una fractura de vértebra que le demandó una larga recuperación. Apuntándole a la Superfinal hizo una recuperación a contrarreloj y hoy está a disposición de "Copito" Andrada. "No será un partido más, en lo personal gané muchas cosas con este club que es mi casa, pero sabemos que esta es una chance de escribir una página más que gloriosa para Desamparados que hace años viene luchando por esto", contó el "Mago" quien estará en el banco de suplentes pero aportará toda su experiencia desde allí.

Carta goleadora. Narváez es pieza fundamental en el ataque pocitano. Hoy va por todo ante su ex club.



Para el delantero Gonzalo Narváez el choque de hoy tendrá un plus que lo hará mucho más especial. Porque ascendió con Desamparados al Federal A y fue figura en el campeonato obtenido este año. Pero en la segunda parte quedó relegado el plantel del Federal buscó nuevos horizontes y encontró las puertas abiertas en Atenas. Fue el goleador en el club de La Rinconada y volvió a dar la vuelta hace un mes. Por eso hoy enfrentará a un rival especial y quedarse con el título mayor tendrá sabor a revancha: "Será especial porque con Desamparados gané cosas muy lindas pero ahora se me presenta la oportunidad de quedar en la historia de Atenas, que me abrió las puertas y me tratan excelente. En lo personal llego muy bien, tuve la dicha de ganar los dos torneos pero quiero ganar este título para coronar un gran año", expresó. Sobre como palpitan el encuentro, los dos analizaron: "Desamparados llega muy bien, entonado por el gran presente en el Federal y con mucho hambre de gloria, sabemos que Atenas es un gran rival, ojalá que todo salga como Puyuta espera", analizó Prieto y Narváez expresó: "Llegamos muy bien preparados a esta gran final, estoy seguro que saldrá un muy lindo espectáculo".