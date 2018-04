El cordobés Pablo Prigioni, medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y ex base del seleccionado nacional, se convirtió hoy en el primer argentino en ocupar un cargo de asistente técnico en la NBA estadounidense, al firmar con Brooklyn Nets.

‘Pablo Prigioni acompañará en el equipo técnico al entrenador Kenny Atkinson‘, anunció la franquicia de Nueva York en su cuenta oficial de Twitter, donde también oficializó la llegada del ex pivote brasileño Thiago Splitter como observador de jóvenes talentos.Prigioni, de 40 años, se desempeñó en la presente temporada como director técnico de Baskonia, de España, aunque renunció por los malos resultados en el inicio.

‘No voy a seguir siendo el entrenador del equipo. Me siento frustrado por no cumplir las expectativas. No veo señales de que el equipo juegue como yo imagino, puede hacer falta tiempo, pero no hay. No me dan ganas de seguir entrenando a este equipo‘, fueron las palabras de Prigioni luego de la derrota contra Valencia por la liga de España.

El ex base del equipo nacional vistió las camisetas de New Yorks Knicks, Los Ángeles Clippers y Houston Rockets en la NBA como jugador y además con su país obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos Beijing 2008 y el Preolímpico Mar del Plata 2011.

A su vez, el ex armador que vistió las camisetas de Belgrano de San Nicolás (1997-1998) y Obras Sanitarias (1998-1999) en la Liga Nacional (LNB), mientras que en España se puso la casaca de Laboral Baskonia (antes Tau Cerámica), en donde actuó por espacio de nueve temporadas, alcanzando una Liga ACB (2008), tres Copas del Rey (2004, 2006, 2009) y cuatro Supercopas de España (2005, 2006, 2007, 2008).

El presente de Brooklyn Nets, lugar donde también jugó el porteño Luis Scola en la 2016-2017, no es el mejor y se quedó afuera de los playoffs del certamen norteamericano con un registro de 28 victorias y 54 derrotas. La última edición en la que Brooklyn Nets alcanzó la postemporada fue en la 2014-2015 cuando resultaron eliminados en manos de Atlanta Hawks en el primer cruce.

De esta manera, Prigioni se convertirá en el primer argentino en un cargo técnico y que previamente compitió en la liga más importante del mundo como deportista.

Por otro lado, los basquetbolistas que pasaron por la NBA fueron Fabricio Oberto (San Antonio Spurs, Washington Wizards y Portland Trail Blazers), Andrés Nocioni (Chicago Bulls, Sacramento Kings y Philadelphia 76ers), Luis Scola (Houston Rockets, Phoenix Suns, Toronto Raptors, Indiana Pacers y Brooklyn Nets), Walter Herrmann (Charlotte Bobcats y Detroit Pistons), Carlos Delfino (Detroit Pistons, Toronto Raptors, Milwaukee Bucks y Houston Rockets).Y Nicolás Laprovíttola (San Antonio Spurs), Nicolás Brussino (Dallas Mavericks), Patricio Garino (Orlando Magics y San Antonio Spurs), Juan ‘Pepe‘ Sánchez (Atlanta Hawks, Philadelphia Sixers y Detroit Pistons) y Rubén Wolkowisky (Seattle Supersonics y Dallas Mavericks).

Además, en la actualidad continúa el escolta bahiense Emanuel Ginóbili en San Antonio Spurs.