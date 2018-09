A pleno. Guido Pella y Diego Schwartzman disputaron ayer varios games en el Aldo Cantoni buscando la puesta a punto para la serie ante Colombia, que arrancará el próximo viernes.

A diferencia de lo que ocurrió en abril pasado en la previa a la serie ante Chile en San Juan cuando ambos equipos estaban muy parejos en sus potenciales, esta vez claramente Argentina es favorita ante Colombia en cruce de Play off por el Grupo Mundial de la Copa Davis.



La baja en la pareja de dobles de los cafeteros (Sebastián Cabal y Roberto Farah que vienen de llegar a semis en el Us Open) inclinó aún más los pronósticos favorables para nuestra Legión, aunque la verdad comenzará a dilucidarse desde el viernes en el Aldo Cantoni cuando largue la llave.



Ya con el equipo completo y en el primer día de entrenamientos en la provincia, tanto los tres capitanes como los propios tenistas destacaron que sería un error confiarse.



"Es la primera serie que me toca jugar siendo superiores en los papeles, pero también pasó que fuimos a series donde era difícil ganar y hemos ganado. Entonces eso nos da la enseñanza de que no importan el ranking o las circunstancias: hay que tomar a todos los rivales con el mismo respeto, porque en Copa Davis muchos jugadores que por ahí tienen un ranking menor les han ganado a jugadores que tienen una trayectoria muy importante", sostuvo Guido Pella, el singlista número dos del equipo albiceleste. Por su lado Diego Schwartzman, la mejor raqueta del plantel, destacó que "no importa qué sea lo que se juegue o contra quién estamos jugando".



En sintonía con lo dicho por los jugadores, uno de los capitanes, Guillermo Cañas, remarcó que "para todos nosotros es muy importante que la gente venga a apoyarnos. No tengo dudas que más allá de los papeles, va a ser una serie difícil para nosotros. Necesitamos sin dudas el apoyo de la gente. Nuestro mensaje es que nos vengan a apoyar, que vengan a ver a los mejores del país. Me dijeron que la serie anterior fue muy buena, que la gente de San Juan apoyó mucho. Esperamos que esta vez sea igual".



A su vez, Gastón Gaudio, otro de los capitanes, ponderó la fortaleza del equipo albiceleste: "Tenemos a Schwartzman, que está en el mejor nivel de su carrera; a Guido, que viene jugando espectacular; a Cebolla que vuelve; y Machi que viene de hacer cuartos de final del US Open. Los resultados son muy positivos y tenemos a los mejores del país".



Más allá que por el sistema de la Davis desde el año pasado ambos equipos jugarán el Grupo Mundial, en Argentina todos apuntan a ganar una serie que, a priori, los tiene claramente de banca.





Tiempo de chicos

Desde las 11 y hasta las 13 horas en las inmediaciones del estadio Aldo Cantoni se vivirá una actividad especial como es el "Kids Day". Se trata del evento que se organiza en la sede de cada serie de Copa Davis y que en esta ocasión será para los niños sanjuaninos de entre 8 y 14 años de edad. Se espera la asistencia de cientos de chicos sanjuaninos, como ocurrió en abril pasado. En aquella ocasión, en la antesala de la serie ante Chile, el Kids Day reunió a más 500 personas (foto).



Los chicos podrán presenciar el entrenamiento, tomarse fotografías con los tenistas y ver un partido exhibición del selectivo nacional.