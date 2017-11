Argentina, que dejó atrás sus desventuras en las Eliminatorias Sudamericanas y luego de sufrir hasta el final se clasificó al Mundial de Rusia 2018, se medirá hoy en Moscú con el seleccionado anfitrión (10 horas por TyC Sports) en un amistoso que marcará el reencuentro de la dupla ofensiva conformada por el capitán Lionel Messi y Sergio "Kun" Agüero, quien lucha por adueñarse del puesto de centrodelantero.



El encuentro marcará la reapertura del renovado estadio Luzhnikí, que será el escenario que acogerá el partido inaugural de la Copa del Mundo el 14 de junio de 2018, y también la final el 15 de julio.



Rusia, dirigido por Stanislav Cherchésov, invitó a Argentina para reabrir el estadio con capacidad para 80 mil espectadores y no fue una elección casual, ya que la presencia de Messi actuó como un imán, por esa razón esperaron que se lograra la clasificación, que llegó con la victoria sobre Ecuador en Quito con los tres goles del astro rosarino.



Si bien el encuentro es amistoso, Argentina, ahora sin la presión que vivió hasta el mes pasado, tiene una buena oportunidad para comenzar a diagramar un equipo que seguramente será protagonista en el Mundial junto al campeón vigente Alemania, más Brasil, Italia y Francia.



En ese contexto, será la primera vez del "Kun" Agüero durante el ciclo de Sampaoli, ya que cuando fue llamado para la doble fecha eliminatoria ante Perú y Ecuador no pudo estar debido a que se fisuró una costilla en un accidente, cuando viajaba en taxi por Amsterdam luego de haber presenciado un recital del cantante colombiano Maluma.



En el resto del equipo, sobresale la presencia del mediocampista ofensivo Giovani Lo Celso, ex Rosario Central y actualmente suplente en el PSG de Neymar y el uruguayo Cavani.



También habrá otros jugadores que intentarán aprovechar la oportunidad. Así podrán mostrarse Pezzella o Fazio en la defensa, el mencionado Lo Celso y Matías Kranevitter, quien recuperó en el Zenit ruso la continuidad.



Rusia, por su parte, adelantó a través de su DT Cherchesov que no hará marca personal a Messi pero que sí piensan atacar a la Argentina, ya que pretenden mejorar su imagen luego de sus rotundos fracasos en el Mundial de Brasil, luego en la Eurocopa de Francia y por último en la Copa Confederaciones. Sin dudas, una prueba más que interesante de observar.

Su chance



Matías Kranevitter, mediocampista del Zenit, señaló ayer que su continuidad en el club le permitió volver a la Selección, con la que quiere "aprovechar cada oportunidad".



Luego de recuperar juego en el fútbol ruso, después de haber jugado poco en Atlético de Madrid y Sevilla, Kranevitter afirmó que "la continuidad que tengo en el Zenit me permitió regresar al seleccionado, en España no me tocó jugar. Venir a Rusia fue un desafío grande, pero yo buscaba eso, tener continuidad y por suerte eso me llevó de nuevo a estar en la selección, que es un gran objetivo para mí".

Antecedente

Gritó Argentina

Argentina enfrentó sólo una vez a Rusia: en 2009 en la ciudad de Moscú, donde la albiceleste venció por 3 a 2, con la dirección técnica de Diego Armando Maradona. Los gritos argentinos en dicho amistoso, que tuvo 28.000 espectadores: Sergio Agüero, Lisandro López y Jesús Dátolo.