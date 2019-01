Listo. Alberto Ontiveros probó la moto y ayer completó los trámites administrativos. Hoy estará en la rampa de largada.

Cinco corridos, cinco completados. Alberto Ontiveros tiene un feeling especial con el Dakar. Ser el único sanjuanino en competir y a la vez llegar en tantas carreras es un mérito que conoce de esfuerzos y sacrificios. Hoy Puchi llevará la bandera de San Juan a la rampa y desde mañana iniciará otra travesía.

Durante el 2018 realizó una extensa preparación y una vez llegado a Lima entrenó por primera vez en la Husqvarna cuya asistencia estará a cargo de un equipo holandés (hasta ahora había trabajado en su Beta). "Estoy listo. Fue muy positivo haber entrenado en Lima con la moto, para adaptarme. No pude ir a toda velocidad para no arriesgar el físico, cansarme o dañar la máquina, pero sirvió para calibrarla a mi gusto", dijo el sanjuanino. "La Husqvarna me gustó mucho, me parece que haremos una buena unión. Ahora quedan 10 días muy intensos, en un Dakar que será más corto pero muy duro", agregó.

En familia. Lino, Lino (h) y Lisandro Sisterna trabajan en el equipo Chevrolet Dakar.

Por su parte, también habrá representación sanjuanina con la presencia de Lino, Lino (h) y Lisandro Sisterna, quienes integran la asistencia del Chevrolet Dakar, con el piloto ecuatoriano Sebastián Guayasamín.