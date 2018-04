Cómodo. Najar ganó en febrero la CRI de la Vuelta de Mendoza que unió Canota-Villavicencio finalizando en altura. Esa vez con mayor altitud.

A falta de dos semanas para el inicio del Campeonato Panamericano de ciclismo en ruta que se disputará en San Juan, ayer se confirmó un cambio notorio con respecto a uno de los circuitos. Se trata de la etapa contrarreloj individual que no se realizará en la zona de El Pinar y el dique de Ullum sino que tendrá como escenario Punta Negra, recorriendo Zonda y Ullum.



La variable le sumará exigencia al esfuerzo en solitario que deberán realizar los ciclistas, sabiendo que el terreno contará ahora con más altitud que el anterior donde también el viento jugará un papel importante.

Preparado. Ibarra a sus 36 años cuenta con una chance única de correr un Panamericano. El campeón argentino de CRI le apunta a todo.





Damas y Varones Sub-23 y Elite finalizarán todas en el Dique Punta Negra, a unos 300 metros al Oeste del paredón, es decir en donde largó y partió la etapa "Interlagos" de la Vuelta a San Juan (ver infografía).



La prueba de Sub-23 será la única que largue y finalice en el mismo lugar a metros del Embarcadero. Viajarán hacia el Este costeando el dique por Zonda, llegarán hasta el derivador y allí comenzará la parte dura porque ascenderán hasta Punta Negra por Ullum, recorriendo 29 kilómetros. Damas y varones largarán desde el derivador de calle Las Moras. Las damas recorrerán 19 kilómetros largando desde esa rotonda y ascendiendo a Punta Negra por Ullum. Mientras que los varones Elite partirán desde ese derivador y darán una vuelta y media, por lo que ascenderán dos veces el paredón de Punta Negra (45 kilómetros).



Por la Selección Argentina los destinados para correr la etapa CRI en Elite serán el campeón de la Vuelta a San Juan Gonzalo Najar y el campeón argentino en CRI Emiliano Ibarra. Ellos no concentrarán junto a la preselección en San Luis pero ambos se encuentran preparando la prueba de manera individual, Ibarra en San Juan y Najar en Jujuy.



Ibarra ayer hizo reconocimiento del circuito junto a Omar Contreras y así lo analizó: "Identificamos los lugares técnicos, ahora tiene 5 kilómetros más que el circuito anterior, tiene ciertos lugares veloces aunque acá puede llegar a influir la velocidad del viento. No creo que me perjudique, porque uno debe prepararse para todo tipo de CRI y yo me siento bien físicamente", analizó el santafesino y sanjuanino por adopción que corre para el SEP. En tanto para Najar, el cambio le vino mejor por sus condiciones natas de escalador: "Este nuevo recorrido se acomoda a mis condiciones físicas, así que espero dar lo mejor", contó el jujeño, también del SEP, quien disputará su segundo Panamericano y se prepara para los Odesur.



La CRI en Punta Negra será más exigente y aprovechará para mostrarle al mundo los impactantes paisajes que ofrece otra vez por medio del ciclismo.