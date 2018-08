El principio del fin. El cabezazo de Fabián Noguera abrió el marcador contra Boca. Luego, Matías Pellegrini sentenció la historia en favor del Pincha.

Líder por 20 meses (617 días en total) abarcando varios torneos sucesivos desde 2016, Boca no pudo sostener el espacio de privilegio en la Superliga en su visita a Estudiantes. Por la segunda fecha, el Pincha impuso condiciones con una estrategia de presión extendida y un juego físico y ganó 2-0, con goles de Fabián Noguera y Matías Pellegrini.



Boca se topó con un impetuoso Estudiantes, que hizo un partido con presión extrema, aprovechando la juventud de sus componentes y con un mediocampo combativo. Así, logró incomodar al Xeneize.



Encima, el conjunto de Guillermo debió lidiar con un par de inconvenientes físicos, como la lesión de Carlos Izquierdoz, quien debió abandonar rápido el campo de juego. Sin embargo, tuvo la primera opción de gol del partido: tras una pelota parada, el sanjuanino Emmanuel Mas remató desviado.



La intensidad desplegada por el Pincha generó que las mejores acciones de la visita llegaran a partir de transiciones rápidas o a través de la pelota parada. Al juego físico, Estudiantes le comenzó a adosar algo de dominio y de manejo de pelota en la segunda parte, a partir de la habilidad de Lucas Rodríguez. Empezó, además, a pesar en la pelota parada. A los 12", Noguera avisó de cabeza y Andrada debió esforzarse. Pero en la acción siguiente, Lugüercio peinó en el primer palo y el ex Banfield firmó el 1-0.



Guillermo movió el banco: tiró por la borda la teoría del "falso 9", función que cumplió sin éxito Mauro Zárate, y le devolvió el ariete al equipo con el ingreso de Ramón Ábila. Y sumó la velocidad de Sebastián Villa, quien tuvo una oportunidad clara, que tapó Andújar. Carlos Tevez no ingresó.



Pero Estudiantes continuó ahogando a Boca, aún habiendo retrocedido unos metros en el campo. Y siguió poniéndole fichas a sus velocistas. Así fue que, a los 29 minutos, el juvenil Pellegrini se filtró entre cuatro hombres de Boca y definió con un zurdazo cruzado, que no obtuvo la mejor respuesta de Andrada.

Boca estuvo 46 fechas como líder de la Superliga hasta que ayer perdió con Estudiantes.

Próxima fecha

Belgrano vs Estudiantes



Patronato vs Racing



Atl. Tucumán vs Colón



Independiente vs Def. y Justicia



Gimnasia vs Talleres



Tigre vs San Martín



River vs Argentinos



Huracán vs Boca



Vélez vs Banfield



Lanús vs Aldosivi



Ros. Central vs San Martín T.



Godoy Cruz vs Newell"s



Unión vs San Lorenzo