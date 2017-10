Impreciso. Emiliano Terzaghi lucha por la tenencia del balón con el arquero de Huracán, Gonzalo Gómez. Los delanteros del Azul crearon situaciones pero carecieron de eficacia. Además, el campo de juego también influyó para que los dirigidos por Bergantiños no pudieran mostrar un buen juego.

Era un duelo de necesitados. Aunque claro, Unión por ser local tenía un poco más de presión. Igual en Villa Krause, el Azul se quedó con las ganas de cantar victoria tras empatar con Huracán Las Heras por 1 a 1 en un encuentro válido por la 8va fecha de la Zona 2 del Federal "A".



El punto tomó más valor para la visita que para Unión. Huracán tampoco atraviesa un buen presente y en el estreno de Reggi como DT pudo sumar. El Azul se quedó con ganas de más, porque venía de perder contra Sportivo y de local dejó pasar su chance. No arrancó bien y una desconcentración en el inicio lo puso en aprietes, porque iban apenas 4" cuando Aguilar desbordó por izquierda y metió un centro para Alí, que en claro off side ignorado por el primer asistente, apareció para marcar el 1-0. Unión supo asimilar el golpe y a los 10" Guajardo desde la izquierda cruzó para que por el otro sector González metiera el centro que ni Terzaghi ni Sánchez pudieron darle con precisión y Tallura en la línea terminó despejando el peligro. Unión, con mucha entrega del "Bichín" y de Guajardo igualó el trámite de juego y recién pudo plasmarlo a los 44" cuando Muñoz de tiro libre metió un centro desde la izquierda que por el segundo palo conectó de cabeza Labaké para poner justicia con el 1-1. En el complemento el juego fue chato aunque en ese trámite desprolijo fue el Azul el que manejó la pelota pero no estuvo preciso y así se quedó con un punto que le suma poco.

CAMPO DE JUEGO

De local, muy difícil

Si bien se le nota una leve mejoría, el campo de juego del "12 de Octubre" no luce de la mejor manera y eso lógicamente influye en el juego. Mucho desnivel y zonas donde la tierra abunda es lo que muestra la cancha donde Unión todavía no ha podido ganar. Al Azul ahora se le vendrán tres encuentros de visitante y será una buena ocasión para que la dirigencia ponga manos a la obra e intente mejorar el escenario. Leonel Natalicchio reconoció lo difícil que les resulta jugar en esas condiciones: "En esta cancha los partidos se luchan, se raspa demasiado, aun así creo que tuvimos las situaciones mas claras. Es una lastima pero lamentablemente no podemos ganar en esta cancha, se hace muy difícil", contó el capitán.



"Ahora se viene un nuevo campeonato con tres partidos de visitante que si salimos bien parados podemos dar que hablar", comentó.



Ahora para Unión por lo pronto se le vendrá otro encuentro duro, será por la 9na fecha en Mendoza el domingo a las 19 ante Gimnasia.



Ayer, otros resultados de la zona fueron los siguientes: Gimnasia 1-Gutiérrez 0, Maipú 3-Unión Aconquija 1 y Estudiantes 1- Juventud Unida 0.