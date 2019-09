Una lucha. Gabriel Pérez Tarifa avanza con la pelota aprovechando la marca que le impone su compañero Hernán Muñoz a Franco Dolci. Peñarol luchó ante un rival conocedor de la categoría pero sacó pecho y aprobó en su bautismo en la divisional.



Siempre de local el objetivo es ganar. Pero teniendo en cuenta el rival que tuvo enfrente y mucho más sabiendo que se trataba del debut en la divisional, el punto resultó fundamental para Sportivo Peñarol. El Bohemio igualó 0 a 0 ante Deportivo Maipú de Mendoza en un choque válido por la primera fecha de la Zona "B" del Federal "A".

Y el empate se valora porque se cruzó con uno de los rivales que conocen la categoría a la perfección. Aún así, el Bohemio no se achicó. Si bien pasó zozobras por momentos, tuvo la valentía y el coraje de salir adelante. Comenzó dormido el local y casi lo paga caro cuando a los 8 no se entendieron Costi y Ramella y le dejaron todo servido a Espinoza que remató y la pelota dio en el palo. No la pasaba bien Peñarol atrás y eso quería aprovechar el "Cruzado" que avisó también con un cabezazo de Miranda apenas desviado. El Bohemio entendió que tenía que salir del fondo, se adelantó y así comenzó a generar peligro. A los 27 tras un córner, Costi bajó la pelota de cabeza en el área y Alan Cantero, de espaldas al arco, cabeceó pero sin dirección. Precisamente Cantero con su juventud, su entrega y sus habilidades fue un dolor de cabeza para los defensores mendocinos que más de una vez metieron pierna fuerte ante la impotencia de no poder parar al delantero bohemio. El local no lograba afianzarse defensivamente y casi lo paga a los 39 cuando Ramella despejó hacia atrás y Miranda encaró al arco de Biasotti pero, incomodo por la marca de Costi, la mandó afuera. En el complemento Peñarol logró la tenencia del juego y con Cantero desaprovechó varias chances: a los 2" cuando erró en el remate o a los 8" cuando no vio a Pérez Tarifa y desperdició otra chance. Maipú no encontró los caminos para doblegar al mediocampo bohemio y recién llegó a los 29" cuando Miranda fue tapado por Biasotti ante el reclamo de Sperdutti pidiendo penal.

El punto fue positivo para Peñarol. El bautismo en la categoría sirvió de autoanálisis. El salto de un Regional a un Federal es grande pero el Bohemio ya dio el primer paso y de ahora en más trabajará para afianzarse.

Positivo. Bove rescató el rendimiento de sus dirigidos.

>> EL DT CRISTIAN BOVE

"Vamos a ir mejorando"

Conforme con el rendimiento de su equipo, el DT de Peñarol Cristian Bove analizó el empate ante Maipú y dijo que lo tomarán como aprendizaje. "Hubiese sido lindo ganar, pero el punto es importante también porque dejamos una buena imagen y dimos una muestra de carácter. Hay cosas que mejorar por eso vamos a seguir trabajando para conseguirlo". Después, sobre el debut en sí, analizó: "Sabíamos que en esta categoría se juega diferente, a dos toques, se mete mucho, nos tendremos que acostumbrar. Hoy nos faltó convicción para definir pero lo importante es que generamos. Con el tiempo y la madurez se nos irá dando, vamos a ir aprendiendo".