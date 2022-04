La agenda nacional del hockey sobre patines masculino tiene desde el próximo lunes su plato fuerte del 2022 en nuestra provin­cia, más precisamente en el Com­plejo La Superiora ubicado en Rawson. Ese es el epicentro elegi­do para la disputa de una nueva edición del Campeonato Argenti­no Senior, que contará con la presencia de 16 equipos en total, siendo una media docena los re­presentantes locales. En ese gru­po se encuentra el actual campe­ón y que a su vez es el organizado del torneo, el Olimpia Patín Club.Los ‘turcos’ son los últimos mo­narcas tras coronarse en la edi­ción del 2021 en Mendoza: en la gran definición ante Lomas de Rivadavia se impusieron por un contundente 3-0 y apuntan a re­petir la historia. En aquella opor­tunidad resultó clave Federico Deguer para ponerle punto final a una sequía de títulos en Argen­tinos mayores de 16 años.

San Juan afrontará más de un mes a puro patín con Argentinos y Sudamericanos.

Será una semana a puro hockey ya que la fase regular compren­derá los días lunes, martes y miércoles. Es que los equipos al estar divididos en cuatro zonas de cuatro equipos, cada uno dis­putará en esa instancia tres en­ cuentros. De ahí, los dos mejores de cada grupo accederán a los Cuartos de final que se realiza­rán el jueves. Posteriormente, las llaves de Semifinales el vier­nes y la gran final por la gloria el sábado.Desde la organización del evento se informó que los precios serán los siguientes, siempre teniendo en cuenta que habrá entrada úni­ca: $150 el ticket para la fase de grupos, mientras que de $200 la entrada para los play off. No pagarán los menores de 12 años y también los jubilados que pre­senten su correspondiente car­net.A priori, los máximos candidatos a buscar el título en esta ocasión parte de nuestra provincia. Segu­ramente los anfitriones estarán en la pelea grande en las instan­cias decisivas. Tampoco hay que dejar de lado a los de Mendoza, que algunos llegarán al torneo con refuerzos de relevancia ya que para esta competencia se fre­

nan los torneos domésticos bus­cando darles este apoyo a los clu­bes que participan.Este Argentino representa para San Juan el inicio de una segui­dilla de torneos más que impor­tantes, que tendrá su segundo episodio del 9 al 14 de mayo con el Senior Femenino, que en ese

caso contará con la organización de Centro Valenciano. Lo que se repetirá es el escenario: el Com­plejo La Superiora.



Arranque

El Argentino tendrá del lunes al miércoles nada menos que ocho encuentros por jornada, divididos en las cuatro zonas. La fecha inicial será la siguiente: 10 hs. Valenciano vs. GEBA; 11.40 hs. Vélez vs. IMPSA; 13.20 hs. Lomas vs. Huracán; 15.00 hs. Estud. Porteño vs. Recreativo; 16.40 hs. Médano de Oro vs. Murialdo; 18.20 hs. Bco. Mendoza vs. Casa de Italia; 20.00 hs. Olimpia vs. Concepción; 22.00 hs. Social San Juan vs. River. El acto inaugural del certamen está previsto a las 21.40. La segunda y la tercera fecha tendrán la misma extensión que la apertura. Ya luego, a partir de Cuartos, se modificará el cronograma.

Sudamericano de patín: ya están las sedes

La provincia ya tiene a un paso la primera edición de los Juegos Sudamericanos de Deportes sobre Ruedas que se realizarán desde el 27 de mayo hasta el 12 de junio en diferentes lugares. Los mismos convocarán a la una gran cantidad de deportistas y se conocieron las sedes que se utilizarán. Además se realizará el "Fan Fest" en el Parque de Mayo.

El hockey sobre patines, en tres estadios: UPCN, Papa Francisco de Jáchal y Marcelo García (Pocito); el skateboarding tendrá de epicentro el Skatepark de la Ciudad Deportiva (Pocito) que se está construyendo; hockey en línea se centrará en las instalaciones del Banco Hispano; patinaje artístico se hará en La Superiora y el Marta Orellano (San Martín); Patín carrera en: patinódromo Municipal Pocito, Estacionamiento Ciudad Deportiva y Circuito Callejero (Av. Circunvalación); Inline Freestyle: la UVT; Downhill: Dique Punta Negra (Ullum).