Respeto. Dudamel elogió al astro rosarino pero lógicamente mañana los elogios quedarán de lado cuando se enfrenten en un choque decisivo.

"Para mí Leo Messi es el mejor futbolista de la historia. Que gane o no gane títulos con todo lo que ha ganado en su carrera pasa a un segundo plano, cuando fuera de la cancha, en su vida familiar y personal, todo lo que hace resulta ejemplar. Ese es un título mejor que cualquier otro". Las palabras corresponden a Rafael Dudamel, 46 años, natural del estado de Yaracuy (Venezuela), ex portero y hoy director técnico de Venezuela que mañana se enfrentará ante el seleccionado argentino por Copa América. El DT es considerado como el gran artífice de la progresión que está experimentando el fútbol venezolano en la última década. "Un partido contra Messi genera un incentivo extraordinario, un motivo adicional a cualquier otro encuentro porque Messi es especial hasta para sus propios compañeros que no han asimilado jugar a su lado. Tampoco lo han asimilado los técnicos. Es competir y luchar con alguien al que admiras", manifestó Dudamel en una entrevista al programa "Kick-off" de la cadena colombiana WinSports.



Dudamel lleva trabajando con Venezuela desde hace siete años cuando fue contratado para dirigir la selección Sub-17



Desde entonces se ha encargado de todas las selecciones de su país. Hace dos años fue subcampeón mundial con la Sub-20 y el año pasado salió segundo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. La Copa América para él es una competición ideal para preparar el camino hacia el Mundial de Qatar.

Destacado:Argentina domina

En el historial, Argentina goleó a Venezuela las cinco veces que se enfrentaron en Copa América, con marcador acumulado de 28-3. Será la segunda vez que Argentina y Venezuela se enfrenten en una fase eliminatoria de Copa América; la anterior fue en la pasada edición, y la Albiceleste ganó 4-1.



Además, Argentina promedia 5,6 goles por partido ante Venezuela en Copa América; es el mayor promedio entre dos equipos que se enfrentaron en más de una ocasión en la competencia (28 goles en cinco enfrentamientos). Como plus, la Vinotinto es una de las cuatro selecciones que se mantiene invicta en esta Copa, las otras son Brasil, Colombia y Uruguay.