No va más para Lucas Pusineri. El entrenador no aceptó algunas condiciones que le puso la dirigencia de Independiente y finalmente se decidió que no se le renovará el contrato vencido el 31 de diciembre pasado.

Pusineri ya no dirigirá el partido del próximo sábado ante River por la Copa Diego Maradona, por lo que el Rojo será dirigido de manera interina por Fernando Berón, que ya ocupó el cargo durante dos períodos durante la presidencia de Hugo Moyano.

El entrenador le había puesto un plazo de 48 horas a la Comisión Directiva para que tomara la decisión sobre su continuidad. La semana pasada le habían confirmado que le renovarían por un año, pero todo se fue dilatando y el contrato nunca apareció para que le ponga la firma. Hoy, en una reunión en el Sindicato de Camioneros, el representante de Pusineri dio todo por terminado.

En la última reunión la dirigencia del Rojo le había puesto algunas condiciones que fueron inaceptables para Pusineri: reducción del contrato y cambios en el cuerpo técnico. Además, debía ser evaluador por el nuevo manager que será designado en los próximos días en reemplazo del renunciante Jorge Burruchaga.

Además, a Pusineri le deben mucho dinero: en un año de trabajo le pagaron menos del 50% de lo que correspondía y la dirigencia argumentó que el club tiene muchos problemas económicos.

El entrenador se quería quedar porque considera que luego de un año de transición, donde le dio mucho lugar a los juveniles, en 2021 podían empezar a verse los resultados. Sin embargo, los Moyano (que nunca se reunieron con él) lo pusieron contra la espada y la pared.

“Estoy feliz de seguir hasta fines de 2021″, había dicho Pusineri luego de ganarle a Argentinos Juniors en el último partido del 2020. Pero cambió el año, y todo cambió: derrota 4 a 3 ante Arsenal y marcha atrás con la renovación.

¿Ahora quién?

Fernando Berón será el entrenador el sábado ante River en la cancha de Banfield. Será el último partido de la Copa Diego Maradona, y la dirigencia se tomará un tiempo para elegir un manager que luego, como primera gran decisión, tendrá que contratar un DT.

Entre los posibles nombres que aparecen en el radar de Independiente está Hernán Crespo, actual entrenador de Defensa y Justicia.

Además, entre los candidatos a ocupar el cargo de manager están Daniel Montenegro, Nicolás Frutos y Bruno Marioni, con quienes la dirigencia ya se reunió antes de designar a Burruchaga en esa función. También presentó un proyecto Nicolás Burdisso, que cumplió este rol en la última etapa del gobierno de Daniel Angelici en Boca.

Fuente: TN