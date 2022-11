Noventa minutos antes de que comience a moverse la pelota, ese elemento que convoca a decenas de miles de simpatizantes en Qatar y que reunirá a millones frente a pantallas en cada rincón del planeta, el Mundial tendrá su fiesta inaugural en el Estadio Al Bayt de Jor, una ciudad de 31.000 habitantes ubicada 50 kilómetros al norte de Doha. Sesenta mil personas serán testigos de una ceremonia que estuvo precedida de algunos contrapuntos y que se reserva algunas sorpresas.

Pocas son las certezas sobre lo que se verá a partir de las 11.30 horas (17.30 hora local), con transmisión de la Televisión Pública desde las 10 de la mañana, en este coliseo cuya estructura reproduce la forma de las carpas utilizadas por los pueblos nómades cataríes (llamadas bayt al sha'ar). Se sabe que habrá un espectáculo de fuegos artificiales cuando el sol haya caído, una participación especial de La'eeb, la mascota del certamen, y también espectáculos musicales. Las presencias y ausencias han sido motivo de debate en estos días.

Entre quienes prestarán su voz para el evento estará el surcoreano Jungkook, uno de los siete integrantes de la banda de K-pop BTS, según confirmó el grupo a través de su cuenta de Twitter. A él se sumarían los estadounidenses The Black Eyed Peas, su compatriota Lil Baby y el inglés Robbie Williams (ya participó en Rusia 2018), que salió al cruce de quienes criticaron a los artistas que aceptaban participar de espectáculos en un país al que se cuestiona especialmente por sus incumplimientos en materia de derechos humanos.

“Sería hipócrita por mi parte no ir. No apruebo ningún abuso de los derechos humanos en ningún lugar. Pero si no los toleramos en ningún sitio, entonces tendría que hacer la gira más corta que el mundo haya conocido: no podría actuar ni en mi propia cocina”, argumentó Williams en el anticipo de una entrevista para la revista Il Venerdì del diario italiano La Repubblica que se publicará el mes próximo.

Tanto o más impacto que la lista de participantes en la fiesta generó la de quienes declinaron intervenir. Algunos, sin dar explicaciones, como la colombiana Shakira, una abonada a esta clase de eventos (participó de los shows de clausura en Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014). Otros, como Dua Lipa y Rod Stewart, con críticas a las autoridades del país anfitrión del certamen.

“Estaré animando a Inglaterra desde lejos y estoy deseando visitar Qatar cuando haya cumplido todas las promesas sobre derechos humanos que hizo cuando ganó el derecho a albergar la Copa del Mundo”, aseguró ella. “Me ofrecieron mucho dinero, más de un millón de dólares, para tocar allí, pero me negué. No estaría bien ir”, reveló él.

Los cuestionamientos, que no han sido patrimonio exclusivo de los artistas, vienen de larga data. A ellos respondió este sábado, apelando a los libros de historia, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. “Por lo que los europeos hicimos durante los últimos 3.000 años deberíamos estar pidiendo perdón los próximos 3.000 antes de dar lecciones de moral a otros. Estas lecciones de moral son simplemente hipocresía”, disparó durante una conferencia de prensa en la que Bryan Swanson, director de comunicación de la casa madre del fútbol ecuménico, contó que era gay. Lo hizo en un país en el que la “homosexualidad entre hombres” y el “libertinaje sexual” son considerados delitos y castigados con una pena de prisión no inferior a un año.

Infantino será uno de los ocupantes del palco principal del Estadio Al Bayt este domingo. Junto a él estará el emir qatarí Tamim bin Hamad Al Thani. En cambio, faltará el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso, quien se excusó de viajar para el partido inaugural debido a la grave situación de seguridad que atraviesa parte de su país por el accionar de organizaciones criminales (rige el estado de excepción y un toque de queda en las provincias de Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo). En su lugar estará el vicepresidente Alfredo Borrero.

Infantino, Tamin, Borrero y quienes ocupen los sectores vip del recinto podrán brindar con lo que deseen durante la fiesta. Pero si el resto de los espectadores quieren refrescar sus gargantas con una bebida burbujeante, deberán conformarse con una gaseosa, puesto que el jueves la FIFA, por pedido del Gobierno qatarí, prohibió la venta de cerveza en los estadios, pese a que las autoridades del emirato (en el que la ley restringe severamente el consumo de alcohol) habían aceptado esa condición cuando presentaron su candidatura para organizar el evento. Budweiser, que tiene vigente un contrato por 72 millones de euros con el ente rector de la pelota, reconoció que la decisión estaba “fuera de su control”.

De todos modos, un resquicio quedó disponible para los amantes de las bebidas espirituosas: se venderá cerveza en el FIFA Fan Festival, el principal espacio de reunión de los hinchas, que fue inaugurado el sábado con un show musical a cargo de la libanesa Myriam Fares y el colombiano Maluma. El recinto, ubicado en el parque Al Bidda, un pulmón verde de 188 hectáreas frente a la bahía de Doha, tiene capacidad para 40.000 personas. Allí habrá espectáculos durante 29 días, con la presencia ya confirmada de artistas locales e internacionales como Diplo, Kizz Daniel, Nora Fatehi, Trinidad Cardona y Calvin Harris, entre otros. Todo ello mientras 32 seleccionados pujan por quedarse con el trofeo de la Copa del Mundo.