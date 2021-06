El francés Fabio Quartararo, con Yamaha, logró ayer una contundente victoria en el Gran Premio de Países Bajos de MotoGP, que por la novena fecha se corrió en la "Catedral del motociclismo", Assen y le permitió ampliar su ventaja como líder de la temporada.

El "Diablo" Quartararo, primer francés en ganar en ese circuito, alcanzó su cuarto triunfo del año, escoltado por los españoles Maverick Viñales (Yamaha), que partió desde la "pole position", y Joan Mir (Suzuki), vigente campeón.

El séxtuple monarca, el español Marc Márquez, culminó séptimo con su Honda tras largar vigésimo, mientras que el multicampeón italiano Valentino Rossi (Yamaha) no pudo superar la octava vuelta debido a una caída que lo obligó a abandonar.

Con esta victoria Quartararo amplía su ventaja en la clasificación del mundial, en el que llegó a Assen con 22 puntos de ventaja sobre su compatriota Johann Zarco y ahora tiene 34.

Una vez más hubo aficionados en las gradas, en esta ocasión hasta 11.500 a lo largo del recorrido de poco más de cuatro kilómetros y medio.

"La carrera ha sido muy dura, porque cometí un par de errores, la moto se me movió mucho desde la curva doce hasta que llegábamos a la quince, y en la curva seis me incliné demasiado y casi se me va de detrás, pero lo más importante es la posición en la que terminé y que nos llevamos 25 puntos", reconoció el líder del mundial de MotoGP.

La próxima fecha del calendario de MotoGP será el 8 de agosto con la disputa del Gran Premio de Estiria en Red Bull Ring.