El tema es claro: si bien Boca está clasificado para la final de la Copa Diego Armando Maradona, antes tiene un partido clave. Este miércoles a las 19.15, el Xeneize visitará a Santos por las semifinales de la Copa Libertadores. Y ese resultado puede cambiar toda la planificación del plantel.

Se mencionó la posibilidad de que, si consigue el pase a la definición del torneo continental, Boca podría pedir la postergación del encuentro frente a Banfield para el miércoles 20 de enero (está agendada ahora para el domingo 17).

Sobre este tema le preguntaron a Marcelo Tinelli, presidente de la Liga Profesional de Fútbol, y esto dijo en TNT Sports: "Lo que sí sé, porque lo hablamos bastante, es que a la Liga no le llegó ninguna nota y a mí no me llamó Ameal. Y eso que hablé ayer o antes de ayer. Me dijeron que iban a mandar una nota a la AFA pero a nosotros no nos llegó nada. Físicamente nosotros no tenemos ni un pedido ni un llamado. Esperaremos para ver qué pretende Boca. Tenemos algo armado ya pero antes de emitir una opinión prefiero saber cuál es la idea de Boca".

"BOCA NO PIDIÓ A LA LIGA POSTERGAR LA FINAL CONTRA BANFIELD"



Fuente: Planeta Boca