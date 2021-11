Formal y oficialmente, Carlos Tevez nunca dejó la actividad futbolística y todavía no se considera "retirado"; de hecho, con sus 37 años se sigue entrenando por cuenta propia y acude al gimnasio todos los días, ante la posibilidad de regresar al fútbol profesional.

En ese sentido y en entrevista por Neura Networks twitch, Alejandro Fantino le preguntó sobre la posibilidad de jugar en River luego de un eventual llamado de Marcelo Gallardo. Pero el Apache fue contundente: "No, gracias. Dejá que me quedo en mi casa".

¿Y sobre retornar a Boca? "No tengo ni alma ni corazón para jugar en un equipo tan grande como Boca, algo que yo puse siempre. Ahí hay que estar al ciento por ciento siempre y a mí no me da la cabeza ni el físico", advirtió Tevez.

"Para volver a jugar tiene que aparecer algo que pueda disfrutar y que me interese como para pasarla bien y seguir un año más", dijo, aclarando que "no será en Argentina".

Y añadió: "A mi hija mayor, Flor, le gusta Washington, y allí está jugando (Ramón) Wanchope Ábila", agregando que podría jugar "un añito allí" y así hacer la "green card". "Pero si lo hago, será para ganar algo. Porque no me gusta ir a un lugar y no pelear por nada".

Finalmente, con los 29 títulos que Carlitos ostenta, afirmó: "Me gusta meterme de lleno y contagiar a mis compañeros a conseguir cosas como hice en todas partes, aunque a veces me haya tocado chocar con algunos".

