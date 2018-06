El 'Pelado' Sampaoli nos está metiendo el dedo en la boca. Por apostar a renovar la Selección metió en los 11 a Salvio y Meza, y en el banco dejó a Ansaldi y Lo Celso. No quiero caer pesado, pero para reconocerlos a estos cuatro necesitas que te muestren el DNI. El otro día armaba el álbum de figuritas y me tocaron estos 4 en los paquetes y fui a putearlo al kiosquero creyendo que me había estafado. Podés creer que los buscó en Google y ¡existían! Le pedí disculpas al 'Gordo' que atiende, pero me dijo que esas figuritas son tan fáciles de conseguir como el 'Tatá' en los desfiles patrios.



Pero el problema no queda ahí. Imaginate a tu vieja, tu novia y tu hermana taladrándote el oído a mitad del partido para que le digas quién carajo son esos cuatro. Les doy el suple del Cuyo y que se las arreglen.



Ojo, así y todo tengo mi esperanza en estos muchachos, pero que el lado derecho de la Selección se va a congelar, se va a congelar: El "Toto" se crió en Lanús y Maxi en Gimnasia. Por suerte por el otro lado juega Tagliafico y Dí María bien, se me escarchó el teclado, debe ser la ola polar.



Pero para que no crean que todo es mala onda, les dejo una buena: nadie podrá negar que este plantel colaboró con la paz mundial. Hey, lo dijo 'Chiqui'. De verdad, ojalá no nos volvamos tan pronto, que para eso poníamos de DT a Bielsa.