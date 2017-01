Boca presentará hoy frente a Estudiantes en Mar del Plata su versión 2017 sin Carlos Tevez, y con Fernando Gago como eje futbolístico, en un partido correspondiente a la Copa de Oro. Los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto, que realizan una hermética pretemporada en el predio de la AFA en Ezeiza, harán su estreno desde las 22.10, con arbitraje de Federico Beligoy y televisación de Fox Sports.



Sin Tevez, que partió a China sin despedirse del plantel, el equipo xeneize buscará reemplazar esa importante ausencia con rendimiento colectivo. Barros Schelotto probó en los entrenamientos un equipo con marcada vocación ofensiva, con un mediocampo integrado por Pablo Pérez, Gago y Sebastián Pérez, y por delante de ellos Cristian Pavón, Darío Benedetto y Ricardo Centurión.

En Estudiantes no estarán, además de Verón y Viatri, Azcacibar y Rodríguez, seleccionados en el Sub-20.

El entrenador, que siempre intentó conformar un equipo que potencie a Tevez, apostará ahora por intentar potenciar el esquema 4-3-3 que tan buenos resultados le dio en Lanús y que muchas veces no sostuvo en Boca.



Del otro lado estará Estudiantes, que llega con más rodaje futbolístico después de haber disputado dos encuentros en la Florida Cup, en Estados Unidos.



En Mar del Plata, el técnico pincharrata Nelson Vivas no tendrá a varios de los jugadores que serán titulares durante las competencias oficiales. Es que Lucas Viatri está lesionado y Santiago Azcacibar y Lucas Rodríguez disputan el torneo Sudamericano Sub-20 en Ecuador. Sin Juan Sebastián Verón, Vivas probará con un esquema 3-4-3, con Ignacio Bailone como referencia de área.



ILUSIONADO



El entrenador de Boca, Guillermo Barros Schelotto, advirtió que para reemplazar a Carlos Tevez deben ‘aparecer el equipo‘ y las ‘individualidades‘. “Van a tener que aparecer las individualidades y el equipo.



No podemos depender de traer un Tevez” advirtió Barros Schelotto. Ese será acaso uno de los grandes desafíos de Barros Schelotto a lo largo del semestre, lograr que el equipo extrañe lo menos posible a Tevez, que fue el emblema y máximo referente.



“Acompañamos la decisión de Tevez. Fue una decisión personal” destacó y enseguida puso el foco en que cuenta con jugadores que tienen condiciones para intentar disimular la partida de “Apache”.



Barros Schelotto espera que la versión 2017 de Boca sea la de un equipo con ‘una forma bien definida que es atacar, ya sea con tres delanteros o con dos‘. Además de encontrar el rendimiento colectivo, al entrenador xeneize lo desvela contar con un arquero con experiencia.