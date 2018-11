Marcelo Gallardo vivió ayer uno de los días más particulares en lo que va de su ciclo como técnico de River. Por la sanción que le impuso la Conmebol tras la semifinal con Gremio no pudo ni siquiera estar en la Bombonera en el partido más importante de la historia del continente. Decidió seguir el Boca-River de la primera final de la Copa Libertadores desde una oficina en el estadio Monumental, donde luego fue vivado por cientos de hinchas, muchos de los cuales se preguntan si el Muñeco podrá estar con sus jugadores en la definición del certamen, el sábado 24 de noviembre.

La respuesta es un sí, pero a medias. Podrá estar en el estadio Monumental pero, como contra Gremio en la vuelta de la semifinal disputada en Brasil, tendrá prohibido tomar contacto con los futbolistas, por lo que no solo no se lo verá dando indicaciones detrás de la línea (como ayer en la Bombonera, lo reemplazará Matías Biscay) sino que tampoco podrá estar en el vestuario.

Es que el Tribunal de Disciplina de la Conmebol resolvió suspender al Muñeco por tres partidos y el de la segunda final de la Copa Libertadores será recién el segundo.

Los principales puntos de la sanción a Gallardo:

3º. PROHIBIR al Señor MARCELO DANIEL GALLARDO acceder al Estadio en el siguiente partido de la CONMEBOL Libertadores 2018 conforme al Artículo 20 inciso h) del Reglamento Disciplinario de la CONMEBOL. Esta prohibición de acceso al estadio incluye la prohibición de comunicarse por cualquier medio con su Cuerpo Técnico, Oficiales y Jugadores (ndr: este punto se cumplió ayer con la ausencia del DT de River en la primera final de la Copa Libertadores disputada en la cancha de Boca).

4º. SUSPENDER al Señor MARCELO DANIEL GALLARDO por 3 (tres) partidos. La presente sanción iniciará su vigencia una vez cumplida la sanción establecida en el punto 3º y se deberá cumplir conforme a lo dispuesto en el Artículo 76.1 del Reglamento Disciplinario de la CONMEBOL.

5º. IMPONER al Señor MARCELO DANIEL GALLARDO una multa de USD. 50.000 (CINCUENTA MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES), en virtud al Artículo 12.6 del Reglamento Disciplinario. El importe de esta multa será debitado automáticamente del monto a recibir por el CLUB ATLÉTICO RIVER PLATE en concepto de derechos de Televisación o Patrocinio.

6º. ADVERTIR expresamente al Señor MARCELO DANIEL GALLARDO que, en caso de reiterarse un incidente de cualquier desacato, irrespeto a los oficiales o cualquier otra infracción a la disciplina deportiva de igual o similar naturaleza a la que ha traído causa el presente procedimiento será considerado como situación agravante.

El respaldo de D'Onofrio

Ayer, minutos antes del comienzo de la primera final de la Copa Libertadores, el presidente de River lanzó una afrenta a la Conmebol por impedirle a Gallardo estar en la Bombonera y le envió al DT un mensaje de respaldo:

• "A mí me parece que hay cosas que pasan de lo lógico. Si quieren sancionar a un técnico por eso hay que cambiar esa regla, pero supongamos que exista… Es verdad que Marcelo la infringió, pero de ahí a que no pueda estar conectado con los jugadores… está bien que no entre a un campo de juego pero que no pueda venir a un estadio, realmente… Y si me está viendo: 'Marcelo: estamos con vos. Y todo River está con vos y todo River está convencido de que se ha cometido una injusticia tremenda con una persona que tiene la actitud que tenés vos en el campo de juego siempre. Así que sentite tranquilo porque sé que lo estás. Estamos con vos y este absurdo lo discutiremos hasta último momento en el lugar que corresponda'".

• "Lo que yo no puedo entender: tratarlo como a un delincuente… Porque en la Argentina las únicas personas que no pueden entrar a un estadio de fútbol son aquellas que teniendo su entrada no lo pueden hacer porque no la deberían tener y porque tiene derecho de admisión, porque tiene faltas penales, porque son peligrosas para el espectáculo, pero realmente es un exceso".

Así las cosas, Marcelo Gallardo tampoco podrá dirigir a River en la final que decidirá al campeón de la Copa Libertadores, a disputarse el próximo sábado 24 de noviembre en el estadio Monumental ni tomar contacto con los futbolistas durante el partido, aunque sí podrá seguir el evento desde un palco.