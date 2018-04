El baile del final, todos en una ronda, con botella de champán y hasta perreo de jugadores y cuerpo técnico con una tema de Daddy Yankee fue la escena más elocuente del desahogo del equipo argentino. Hacía más de un año que Argentina no ganaba en Copa Davis, con una bajada en picada tras tocar el cielo con las manos al levantar la Ensaladera de Plata en 2016. De campeón a descender a la Zona Americana, el equipo albiceleste llegó a San Juan para tratar de resurgir. Pero no fue fácil y en ese baile también se resumió un grito contenido, porque sin dudas hoy habría otras líneas en los medios para Argentina sino levantaba la serie ante Chile. Fue 3-2 al final, con sufrimiento pero ahora con un panorama alentador, pues la Albiceleste jugará en septiembre el repechaje para volver al Grupo Mundial. ¿Y qué rol cumplió San Juan en este evento histórico para su deporte? Uno clave, que no se circunscribió sólo a copar el Cantoni y alentar al equipo durante casi seis horas el viernes y nada menos que ocho horas ayer. San Juan, criticado por algún sector ortodoxo del ambiente del tenis de Capital Federal (le achacaban no tener tradición en este deporte, jugar a 600 msnm, la misma altura que Chile, y estar pegado al vecino país), demostró tener una organización incluso superior para una serie de grupo de ascenso; no tuvo fisuras y le dio el mejor escenario a un equipo que necesitaba lo que le dio la provincia.



La sede sacó un aprobado y ahora, con prioridad en el contrato para poder organizar la serie del repechaje, la megafiesta del tenis que pasó este fin de semana en la provincia puede repetirse.



Este martes, a las 6 de la mañana de nuestro país, se realizará en Londres el sorteo de la ITF de los play off de la Copa Davis entre los ganadores del grupo de ascenso, entre los que está Argentina, India, Bosnia o Suecia, por citar algunos; y los perdedores de la primera ronda del Grupo Mundial, como Holanda, Japón, Australia, Canadá o incluso la Suiza de Roger Federer, entre otros países.



Y si el azar quiere que Argentina sea local, nuevamente San Juan puede aparecer en el mapa de los escenarios de la Copa. Pocas críticas podrá recibir entonces la sede, que de no tener tradición en Copa Davis, ahora tiene chances de poder contar con dos series en el mismo año.



Diego Schwartzman dijo que nunca había jugado una serie con una organización tan buena como la de San Juan. Argentina la remó desde atrás y logró remontar el cruce para ganar 3-2, con jugadores alentados por 5.200 personas en un estadio Aldo Cantoni que cambió su fisonomía drásticamente para recibir un evento deportivo sin precedentes para su historia. Y ahora, San Juan hasta puede ser una cábala para el equipo argentino, deseoso de volver a los primeros planos mundiales. De momento, la provincia tiene todo por ganar en ese sentido.

Convocante

10.400 El acumulado de público durante los dos días de Copa Davis en San Juan. A cada jornada asistieron 5.200 personas, que compraron sus abonos.