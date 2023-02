Martín Palermo tiene su vida asociada a Boca. De hecho, además de los 13 títulos que sumó con los pantalones cortos, hasta la actualidad es el máximo goleador de su historia con 236 alaridos de toda clase. Es una palabra más que autorizada para hablar del club, aunque hoy por hoy sea el técnico de Platense y venga de igualar 2-2 en su debut ante Newell's.

"(Benedetto) Es un jugador que siempre genera la expectativa de cómo va a rendir. Es un goleador importante, distinto, acorde a lo que Boca necesita. En esa competencia hay otros jugadores que van a estar haciendo fuerza para no hacérsela fácil y que él no esté confiado y seguro de que ese lugar es de él", destacó el Titán, sobre quien utiliza su misma camiseta: la número 9. Relacionado a la llegada de otro punta como Miguel Merentiel y la competencia interna que vivió en su etapa como jugador. "Yo siempre sentí la competencia. Para mí era algo bueno. Los que más lo sufrían eran los chicos del club, Boselli, Viatri. Era un reto cuando me traían un jugador de mayor trayectoria, como Marioni, o cuando estaba el Chipi. Boca te lleva a esa exigencia", explicó el DT de 49 años.

"Hoy, ante la necesidad de que pasan partidos y falta el gol, el apuntado siempre es el nueve. Vázquez era la proyección, después vino Orsini, ahora Merentiel, que lo suman como una alternativa más. En Boca está la exigencia que tiene que haber por ganarse un lugar y no te relajes. Necesitás eso. Benedetto, si está tranquilo consigo mismo de que es el nueve de Boca, tiene que decir 'que me traigan al que quieran'", lanzó Palermo.

Consultado sobre su excompañero, Hugo Ibarra, puntualizó que "es como era como jugador. No demostraba si estaba enojado o alegre. Es profesional. Fue así siempre, con esa personalidad, callado. Ahí es donde se ve que esa personalidad la tiene como entrenador. Tiene espalda por su trayectoria y logrará ese respeto dentro del plantel. Es lo que demuestra y hoy lo sigue manteniendo".

Asimismo, también se refirió a la identidad que representa al mundo azul y oro y cómo esto se ve plasmado en la búsqueda de los entrenadores: "Hay un perfil en Boca de similitudes de conducción, de manejo con el grupo, que es la línea que están buscando en los últimos periodos. Debe ser similar: Cagna, el Vasco Arruabarrena, Guillermo, Hugo hoy, Seba Battaglia".

Merecido

Martín Palermo, quien disputó el Mundial 2010 con Argentina y bajo la dirección técnica de

Diego Maradona, sostuvo de la coronación en Qatar que “es merecido semejante logro. Por

Messi sobre todo, pero por el grupo humano que se formó y el profesionalismo con que trabajaron cada partido. Una alegría enorme y eterna”.

Preparado

Palermo aseguró que dirigir a Boca es una ayuda grande: "Ahora, después también tenés que tener la capacidad de estar al frente de un plantel como Boca. No es fácil. No por menospreciar jugadores de Godoy Cruz o Unión Española... No es lo mismo que dirigir a los jugadores de Boca. Sí tengo conocimiento de cada rincón del mundo Boca. Uno tiene que estar preparado para asumir el compromiso".

"Lo dije en muchas ocasiones y más allá de mi compromiso actual con Platense, siento que estoy preparado para dirigir lo que me toque. Llevo diez años. En los seis equipos, pasé distintos momentos de mi maduración. Hay que estar y tomar decisiones".

"La conducción y liderazgo te lleva a eso. Creo que en algún momento me va a tocar. Lo intentaré. Va a ser algo que voy a desear. No apuro los momentos. Cuando tenga que suceder, va a pasar".