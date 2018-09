------ Epigrafe Inicio ------

El paisaje de la Ruta 150 será recorrido por segunda vez en la edición 2019. El tramo Jáchal-Valle Fértil, como la subida al Colorado, la Difunta Correa y la Ruta Interlagos, como el final en la Circunvalación no se tocan.

Cuando quedan cuatro meses y días para que se dispute una nueva edición de la Vuelta a San Juan, la tercera de carácter internacional dentro del ámbito 2.1 de la UCI (Unión Ciclista Internacional), se supo que hay cinco de las siete etapas intocables y que las otras dos están en estudio.



Uno de los tramos que se modificará será el de la contrarreloj. Está en el ánimo no utilizar dos veces la Avenida de Circunvalación, hecho que genera demasiados opiniones contrarias de muchos sanjuaninos, por lo que se está estudiando otro circuito, aún no definido.



El otro tramo que tocaría los Departamentos del Este, terminaría en el nuevo autódromo de Albardón.



Las otras cinco etapas son intocables: La subida al Colorado; la Ruta Interlagos, la Difunta Correa, la Jáchal-Valle Fértil por la Ruta 150 y la última en el anillo mágico de la Circunvalación.



Gabriel Curuchet, presidente de la FACPyR, comentó algunos detalles referidos a la visita de algunos equipos. "Será mejor que la Vuelta de España (sic)" se animó a aventurar en una charla cuando se inauguraban las luces del San Juan Lawn Tennis Club.



El máximo dirigente del ciclismo nacional confirmó que vendrá por primera vez el equipo SKY y que "el Movistar vendrá muy fuerte", por lo que se desprende que podría integrar el equipo español Alejandro Valverde, porque salvo Nairo Quintana (que correrá la Vuelta Oro y Paz en Colombia) no hay otro ciclista más emblemático que el murciano ganador de más de un centenar de carreras.



A lo anticipado por el gobernador que se estaban realizando gestiones para que venga Peter Sagan, se sumaría la llegada de otro primera serie mundial para iniciar su año competitivo en la Vuelta a San Juan, que se iniciará el 27 de enero y culminará, tras siete etapas, el 3 de febrero.



A cuatro meses

128

Son los días que faltan para largar la 37ma Vuelta, entre medio habrá 13 carreras y 20 días de competencia local

Equipos World Tour

El año pasado vinieron siete equipos World Tour: Movistar, UAE Emirates, Trek Segafredo, Quick Steep y Bora hansgroe, estarían confirmados. A ellos se sumará el SKY y quedaría saber si vendrán el Bahrain-Merida y Lotto Soudal. En 2019 serían seis, pero la calidad de los participantes se elevaría.