El 38-8 del debut en esta temporada del Súper Rugby de sus Jaguares sobre Lions dejó más que conforme al entrenador argentino, Gonzalo Quesada. El ex-apertura de Los Pumas sostuvo tras la goleada en cancha de Vélez que "obviamente estoy muy conforme con el resultado y el punto bonus. Fue un primer partido muy difícil, pero lo hicimos muy bien. El resultado es la consecuencia de todo lo que pudimos hacer dentro del encuentro. Lo mejor fue que pudimos anular a los Lions durante los ochenta minutos y eso nos ayudó. El scrum y el maul fueron muy firmes y estoy muy contento con la imagen que dio el equipo. Todo esto se mejoró con respecto al primer partido del año pasado".

Igualmente y fiel a su estilo perfeccionista, el coach afirmó que "pudimos anular a una defensa que es muy agresiva y fuerte. De todas maneras, tuvimos unos penales que fueron bajo presión y creo que eso tenemos que corregirlo rápidamente. Tenemos que controlar la indisciplina, sobre todo cuando no tenemos tantas variantes en el juego. Tenemos que tratar de no quedarnos en una batalla frontal, menos contra equipos sudafricanos".Jaguares tuvo en esta temporada un recambio muy importante con la salida de siete de los habituales titulares en la campaña pasada que decidieron emigrar a Europa en su mayoría. Por eso, será vital cómo se comportan los juveniles que tienen su oportunidad: "No me esperaba tanta madurez tan rápido, fue impresionante como los jugadores se daban cuenta de las cosas que iban pasando. Fue bárbaro ver cómo podíamos ir logrando los objetivos. Sabíamos que iban a liberar poco a poco la zona del ruck y eso también nos benefició. Además, me gustó mucho cómo se adaptaron al juego tras la lesión de nuestro apertura".