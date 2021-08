El jugador del seleccionado argentino de hockey sobre césped Pedro Ibarra (36) será quien portará la bandera nacional en la ceremonia de cierre de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. El jugador de San Fernando le pondrá de ese modo el cierre ideal a su carrera de casi dos décadas en el deporte por el que se convirtió en campeón olímpico, en Río 2016.

“Es una satisfacción enorme cerrar mi carrera de esa manera. Es como un broche de oro, si bien faltó el resultado en estos juegos”, comentó Ibarra sobre la elección en la que resultó seleccionado.

Y destacó la importante de la máxima cita del deporte: “Los Juegos Olímpicos marcan un ciclo muy importante en la vida de los deportistas. Argentina es un país que siempre tiene grandes atletas, seguramente en el próximo surgirán nuevas estrellas que marcarán el camino en nuestro deporte”.

El defensor fue nominado en 2016 como uno de los Jugadores del Año por la Federación Internacional de Hockey (FIH), en el marco de la Conferencia de Hockey Revolution que se llevó a cabo en Dubai, Emiratos Árabes Unidos.

El pasado lunes, luego de la eliminación de Los Leones en Tokio 2020, Ibarra anunció su retiro el seleccionado: “Es difícil retirarse de la Selección, muchas veces uno no lo elige y sucede porque no lo vuelven a llamar. Yo tuve esa posibilidad y me voy muy orgulloso. Me llevo el abrazo y el agradecimiento de todos”, dijo con la voz quebrada por la emoción.

“Lo voy a extrañar”, sentenció y luego añadió: “Sabía que Tokio marcaría el final. Fue un año más, nos costó un montón pero llegamos y estuvimos a la altura. El equipo se va mas unido que cuando llegó”.

La trayectoria de Pedro Ibarra en los seleccionados argentinos

2004

• 3 Naciones - Santiago de Chile

2005

• Panamericano Junior - Habana - 1º Puesto

• Mundial Junior - Rotterdam - 1º Puesto

2006

• Mundial - Mopnchengladbach - 10º Puesto

2007

• Sultan Cup

• Champions Challenge - Boom - 1º Puesto

• Panamericano - Río de Janeiro - 2º Puesto

2008

• Clasificatorio Olímpico - Auckland - 2º Puesto

2009

• Gira USA

• Copa Panamericana - Santiago de Chile - 3º Puesto

• Clasificatorio Mundial - Quilmes - Argentina - 1º Puesto

• Champions Challenge - Salta - Argentina - 4º Puesto

2010

• Copa Mundial - Nueva Delhi, India - 7º Puesto

2011

• Juegos Panamericanos - Guadalajara - 1º Puesto

2012

• Juegos Olímpicos - Londres - 10º Puesto

2013

• World League Río de Janeiro, Brazil.

• World League Johor Bahru, Malaysia.

• Pan American Cup Toronto, Canadá.

2014

• World League India, New Delhi.

• Medalla de bronce en la Copa del Mundo (La Haya, Holanda).

• Champions Trophy - Bhubaneswar, India - 6º Puesto

2015

• Juegos Panamericanos - Toronto - 1º Puesto

• Liga Mundial - Raipur - 5° Puesto

2016

• Juegos Olímpicos - Río de Janeiro - 1º Puesto