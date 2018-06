Pep y Messi, en la época en que el entrenador dirigía a Barcelona.





Antes del Mundial, Pep Guardiola está de vacaciones pero de todas maneras no deja de hablar de fútbol, su lei motiv. En una entrevista con el programa catalán "Tot Costa", que se emite por Radio Catalunya, el entrenador de Manchester City dio a conocer sus candidatos y deseó que Lionel Messi gane el Mundial.



"Me haría ilusión que Messi ganase el Mundial. Uno tiene que ser del equipo en el que tiene gente que quiere. Así que, entre ingleses, alemanes, argentinos, españoles... ¡yo ganaré el Mundial seguro!", expresó el director técnico.



A su vez, prefirió no opinar sobre la actualidad de Barcelona por respeto a los jugadores y al actual entrenador Ernesto Valverde. Aunque sí se refirió a Real Madrid: "El Madrid tiene jugadores muy buenos, con un entrenador que ha sabido llevar al grupo", dijo.