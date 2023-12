El talentoso juvenil Claudio "Diablito" Echeverri, quien antenoche sorprendió al anunciar que no renovará su contrato con River Plate, quiere quedarse "un año jugando en el club que tanto ama", aseguró ayer su representante, Enzo Montepaone. "Claudio está disfrutando de este nuevo título y pensando en lo que viene. Tratamos que se mantenga al margen de todo lo que se dice", explicó el agente del enganche.

Apenas finalizada la victoria de River sobre Central, el jugador de apenas 17 años anunció que se quedará entre seis meses y un año en el club, pero que no tiene intenciones de renovar su contrato, que finaliza en diciembre de 2024. "Claudio está tan comprometido con el club y con sus compañeros, que pidió expresamente que si hubiese alguna negociación en curso, igual quiere quedarse un año jugando en el club que tanto ama", agregó su representante.

Está previsto que Montepaone y Jorge Brito, presidente de River, mantengan una reunión esta semana con el fin de intentar acercar posturas sobre el futuro del futbolista, que llegó al club a los 11 años.

Por otro lado, consultado por las declaraciones del jugador, Demichelis le aconsejó que "no debe tener prisa por irse de la institución" y buscó descomprimir el clima generado por sus dichos: "Hay tiempo de seguir hablando con él, de acompañarlo y aconsejarlo. Es un chico que desde los ocho años está en River".

"Claudio, de momento, tiene que disfrutar el título. Es joven y cuando te ponen un micrófono después de su primer partido de titular, de haber ganado un título, pueden aparecer sensaciones encontradas", entendió.

ENZO PÉREZ Y SU DESPEDIDA

"Termina una gran etapa de amor"

En su despedida de River, Enzo Pérez se quebró al anunciar el final de "una gran etapa de amor" en el club. Arribó a River en 2017 y se marcha luego de jugar 241 partidos, convertir 6 goles y festejar 10 títulos. "Como se lo dije a los chicos, más allá de haber sido jugador, tener la posibilidad de ser capitán fue por ellos, si ellos no me respetaban y me daban ese cariño, hubiera sido muy difícil todo. Siempre lo tuve y no sólo de ellos sino de la gente que trabaja alrededor de nosotros, seguridad, prensa, utileros, cocineros, cuerpo médico. A todos ellos, agradecerles de corazón. Como también a la gente, que voy a extrañar cada ovación, el cariño y el respeto que me han dado desde el primer día", dijo entre sollozos. No aclaró sobre su futuro. Tiene ofertas de Arabia Saudita, EEUU y también posibilidades de regresar a Estudiante o Dep. Maipú de Mendoza.