Pasó el Turismo Nacional por San Juan y entregó buenas carreras, no sólo porque el autódromo se presentaba favorable para la categoría sino también porque el TN se caracteriza justamente por sus espectáculos intensos. Y fue tan elogiado en boxes este regreso a la provincia después de 24 años que en APAT, la entidad que maneja el Turismo Nacional, pretenden volver y hasta se ilusionan con ir un paso más allá y que el Circuito San Juan Villicum sea fecha fija en cada abril. Desde la Secretaría de Deportes no descartaron la posibilidad y le dieron un guiño a la categoría para 2020.



"Nosotros queremos volver y al Villicum, porque es un gran autódromo y cómodo para la categoría. Tengo entendido que alguna vez lo criticaron, pero el TN demostró con creces que es un escenario para dar buenos espectáculos. Es una pista muy técnica, con sectores rápidos y otros lentos y eso lleva al error; y ahí está la picardía de los pilotos. Nos gustaría mantener la plaza y si es posible que cada abril sea una fecha fija, algo que a mí me gusta mucho porque hace a la tradición entre el autódromo, la categoría y el público", expresó Hugo Paoletti, presidente de APAT. La crítica a la que refirió el dirigente deportivo había surgido entre algunos periodistas y pilotos de Turismo Carretera, en la presentación que la categoría hizo en 2018.



Por su parte, Paoletti le confesó a este diario que en las charlas que tuvo con los pilotos hubo coincidencia para tratar de seguir corriendo en Albardón. "A todos les gustó y de hecho Josito Di Palma había anticipado que se iban a dar buenas carreras. Y efectivamente así fue", agregó.



En tanto, el secretario de Deportes de la provincia, Jorge Chica, se mostró conforme con el nivel de la categoría, los autos y las carreras. Y si bien no confirmó la presencia del TN para el año próximo por prudencia (en diciembre finaliza esta gestión y en el medio hay elecciones) sí dijo que "están dadas todas las condiciones" para eso. "Tenemos un autódromo increíble y hay que darle uso. No se trata sólo de un evento deportivo sino de la actividad turística vinculada. Entendemos que el autódromo debe tener un programa de carreras anuales", señaló Chica.



"Hacía 24 años que no veníamos a San Juan, quizás nos faltó más promoción y corrimos un fin de semana particular por Pascuas, factores por lo que seguramente no hubo más gente, pero no tengo dudas que el público que vino se fue con buenas sensaciones y volverá a elegir el TN el año que viene. Con continuidad auguro un gran vínculo entre San Juan y el Turismo Nacional", se ilusionó Paoletti.

Se vienen semanas de velocidad

Luego de la histórica presentación del Turismo Nacional, los fierreros sanjuaninos seguirán con emociones fuertes, con mayo a la vuelta de la esquina y con tres categorías listas para correr en la provincia.



Así, el fin de semana del 5 de mayo se presentará en San Juan el Campeonato Argentino de Navegación (Canav), que tiene a los máximos exponentes en rally raid y cuyo certamen pasa a ocupar un lugar de lujo en el país tras el alejamiento del Dakar.



A su vez, el 12 de mayo se disputará la tercera fecha del Top Race, con al menos tres sanjuaninos en pista, y lo hará en el autódromo El Zonda-Eduardo Copello.



Y, sin descanso, a la semana siguiente será el Súper TC2000 el que arriba a la provincia, para competir el 19 de mayo en el Circuito San Juan Villicum.

Buena actuación de Naranjo

El piloto sanjuanino Joaquín Naranjo finalizó en la tercera posición tras disputarse la final de la cuarta fecha del Campeonato Internacional Cup Series de Karting, que se disputó en Buenos Aires. En tanto, en la víspera y por la tercera fecha, el sanjuanino había quedado sexto. Así, el piloto se mantiene en el lote de vanguardia de la PreJunior. El próximo compromiso de Naranjo será el 18 y 19 de mayo en Buenos Aires.