El histórico hooker de Los Pumas, no hay dudas, es uno de los jugadores más queridos por el público. A fuerza de carisma, talento y entrega, Agustín Creevy se ganó el corazón de los hinchas y a sus 37 años no oculta que disfruta esta nueva etapa en la selección argentina de rugby, que está en San Juan y que el sábado jugará ante Australia por la segunda fecha del Rugby Championship, en el Estadio del Bicentenario. Creevy, excapitán de Argentina, desplazado por Mario Ledesma y convocado en 2022 por el nuevo entrenador Michael Cheika, ayer fue parte de una rueda de prensa en la que dejó elogios para los sanjuaninos y compartió su idea de "dejar un legado" en Los Pumas, toda vez que confesó estar viviendo sus últimos años como jugador.

-¿Qué le genera jugar en la provincia?

-Me gusta mucho San Juan, con gente muy fanática del rugby. Cada vez que venimos, sabemos que nos van a recibir bien, con la calidez que siempre caracteriza a los sanjuaninos. Estuvimos en el hotel, en un café y constantemente recibimos el cariño de la gente. Estoy feliz y agradecido de estar acá.

-¿Cómo vive esta nueva etapa en Los Pumas?

-Es una etapa que casi va llegando a su final, por mi edad sobre todo. Jugaré hasta donde me dé el cuerpo y espero poder disfrutar un par de años más. Además, esta es una etapa en la que quiero seguir aprendiendo y a la misma vez tratar de dejar un legado en Los Pumas. Quiero ayudar a los más chicos y también a los líderes del equipo.

-¿Qué balance hace hasta ahora de Cheika como entrenador?

-Me gusta mucho lo que está pasando. Michael es un entrenador ganador, un entrenador con una mente amplia y eso me gusta. Cheika nos trae cosas nuevas y el equipo también está fascinado con él. Nos está enseñando mucho y eso es muy importante, porque aprender en el seleccionado es parte del crecimiento de cada jugador. Tanto el entrenador como su staff lo están haciendo muy bien.

-¿Cuál es la evaluación final tras la derrota ante Australia la semana pasada y qué análisis previo hace para el partido del sábado?

-Tenemos bien en claro los errores que cometimos en Mendoza, como los de disciplina y los de defensa del maul. Pero nosotros tenemos que seguir nuestro proceso, nuestro objetivo y siempre poniendo la cabeza en lo que venimos haciendo. Obviamente que algunas cosas salen mal y otras bien, pero tenemos que enfocarnos en lo positivo y mejorar en lo que no sale. Sé que muchos australianos escuchan lo que hablamos con la prensa y por eso no voy a decir más. Sólo que vamos a tener un lindo partido el sábado.

-¿Cómo está viviendo el apoyo del público en las diferentes provincias donde juegan Los Pumas?

-Cada recibimiento es increíble. Estoy emocionado con la gente, con el apoyo al equipo. En lo particular, yo me siento querido y eso me hace feliz. En San Juan y en cada provincia donde jugamos siento el cariño y el amor de la gente; estoy sumamente agradecido.

Cheika anuncia el equipo ante los Wallabies

De acuerdo a la programación establecida por el staff de la selección argentina hoy se conocerá la formación para enfrentar el sábado a los Wallabies. La UAR, como es habitual, utilizará las redes sociales para anunciar el equipo que elegirá Michael Cheika. Por su parte, mañana será el turno del Captain's Run, a las 16 y en el Estadio del Bicentenario.

Se trata de una actividad que se realiza previa a cada partido y que consiste en el reconocimiento de campo de juego y en un entrenamiento donde se disputará el choque, que precisamente lidera el capitán del seleccionado. Mañana, también, será brindada la Charla Puma, desde las 17 y en el Teatro Municipal.

El sábado, en tanto, San Juan será anfitriona del histórico partido entre Argentina y Australia por el Rugby Championship, el torneo de naciones más importantes del Hemisferio Sur, sin antecedentes en la provincia