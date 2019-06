Enfocado. El rosarino habló de sus objetivos que parecen más una obsesión: ganar algo con la Selección mayor. Lio llegará a San Juan la próxima semana.

Lionel Messi insistió ayer con su obsesión de terminar la carrera habiendo "ganado algo con la Selección Argentina", por lo que prometió "volver a intentarlo siempre" como un mensaje de vida para los chicos, durante una extensa entrevista con Fox Sports. "Quiero ganar algo con la camiseta argentina, quiero intentarlo todas las veces posibles. Levantarme y volver a intentarlo, ese es el mejor mensaje para los chicos. No sólo para el fútbol, sino para la vida. Quiero terminar mi carrera habiendo ganado algo en la selección", dijo.



El próximo desafío será en breve: la Copa América en Brasil a partir del 14 de junio. Previamente llegará a San Juan para jugar ante Nicaragua.



A la vez se puso en duda e Qatar 2022. "Todavía falta. Hoy me encuentro muy bien físicamente. Pueden pasar muchas cosas. No sé si llegue", justificó. El crack rosarino también habló de las malas que tocó vivir: la Copa del Mundo Brasil 2014 y la Copa América 2015. "Después de la final de Chile nos trataron de fracasados. No servíamos. A partir de eso fue una tras otra. Fue un poco insoportable. La gente va contagiándose, compra lo que dicen", confesó.

Palacios se desgarró y se pierde el torneo

El volante de River Exequiel Palacios sufrió un desgarro en el isquiotibial izquierdo y de esa manera no será parte del seleccionado argentino que disputará la próxima Copa América en Brasil y que llegará dentro de una semana a San Juan. Palacios se perderá el certamen continental a raíz de un desgarro en el isquiotibial izquierdo, según el resultado de una revisión médica en el predio de Ezeiza, que se produjo durante la definición de la Recopa Sudamericana entre River y Atlético Paranaense. Ignacio Fernández (River), Manuel Lanzini (West Ham de Inglaterra) y Erik Lamela (Tottenham de Inglaterra) surgen como sus posibles reemplazantes.