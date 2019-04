Con todo, festejó Maximiliano Richeze la victoria que más deseaba en Santiago del Estero. Este año no ganó etapas en la Vuelta, pero sí se quedó con la Doble Difunta Correa. Detrás suyo, Naranjo (semitapado) y Lucero, completan el podio.

Mientras esperaba que saliera el avión que lo trasladaría de nuevo a Italia, con tiempo porque estaba retrasado, Maximiliano Richeze conversó ayer con DIARIO DE CUYO y comentó detalles de su triunfo en el Argentino de Ruta en Santiago del Estero el domingo y su futuro.

-¿Qué significación le otorgás a este triunfo?

-La máxima. Es muy importante porque me permitirá vestir los colores de mi país en las pruebas que corra con mi equipo.

-¿Esa era la mayor motivación para buscarlo tanto?

-Sí, totalmente. El año pasado se me escapó por poco y en esta oportunidad el equipo me autorizó a correr así que me vine desde el Tour de Turquía.

-¿Cómo planificaste la carrera? ¿Había algún rival de quién cuidarse?

-Sabía que los muchachos que venían de la Vuelta de Uruguay llegaban en muy buena forma porque tenían fondo y si bien no marqué a ninguno en especial mi intención era llegar bien al embalaje. Por eso no gasté mucho al principio y reservé energías para el final.

-¿Te generaba alguna duda enfrentar a tus hermanos que con la Agrupación tienen el mejor "tren" del país?

-No, dudas no. Sabía que debía mantenerme cerca de ellos, pero como San Juan atacaba siempre con un par y Nico (Tivani) salía a buscar a Dotti, me imaginé que se desgastarían. Me dio la sensación que los corredores del SEP corrían más en equipo que los de la Sanjuanina, por eso traté de no descuidarme.

Richeze será el quinto campeón de su país que integre la escuadra de origen belga.

-¿Cómo fue la definición?

-En los últimos 15 kilómetros Dotti y Tivani saltaron y los alcanzamos unos veinte ciclistas. Hasta ahí busqué cortar todos los huecos. Después, al final, cuando se escapó Ibarra (Emiliano, de la Santafesina) faltando seis kilómetros no me preocupé, jugué con la desesperación de San Juan. Mauro (Richeze, su hermano) los organizó hasta alcanzarlo y después había que prepararse para el embalaje; que fue más de fuerza que técnico y pude vencer a Naranjo (Nicolás) y Lucero (Héctor).

-¿Qué "grande" correrás este año?

-El Tour de Francia, lo haremos con Viviani (Elia).

-¿Es verdad que renovaste con el Quick por un año más?

-No, lo cierto es que tengo contrato hasta fin de año. Hay varios equipos con los que estoy conversando, pero sigue abierta la puerta en el equipo para seguir otra temporada.

-¿Quiénes son los sprinter del futuro? Vos estás con dos muy jóvenes, Jakobsen y Hodeg.

-No te quepa duda que los dos nuestros estarán entre los que dominen los embalajes en los dos próximos años. También está Gaviria (Fernando) que tiene 24 años y viene pechando fuerte Groenewegen (Dylan) del Jumbo Visma.

-Me dijeron que vendrías a correr a San Juan. ¿Cuánto hay de cierto en esa versión?

-La verdad es que me quedaré en Europa a correr en 2020 y que mi intención es retirarme corriendo en mi país la Vuelta de San Juan. Siento un gran afecto por la provincia, por su gente que me trata como un sanjuanino más y Sergio Uñac (gobernador) y Jorge Chica (secretario de Deportes) quienes me colman de atenciones. Eso es lo único que tengo bien claro. Me despediré en San Juan.





El sueño del Nico Tivani

En los años anteriores Maximiliano Richeze fue una especie de tutor del sanjuanino Nicolás Tivani en Europa. Valora su capacidad y lo aprecia, por eso apelando a su experiencia se le consultó si el pocitano puede volver a cruzar el Atlántico. "En Europa es un corredor valorado. Los técnicos de los equipos, incluso el mío, lo siguen. Es cierto que estar tan lejos puede atrasar un poco alguna gestión, pero debe seguir luchando. Mi amigo Michele Scarponi (fallecido hace dos años tras ser arrollado mientras entrenaba) me dijo: "Los sueños se cumplen, hay que estar siempre preparado para aprovechar el momento"".