Boca está viviendo días agitados, Darío Benedetto es uno de los principales protagonistas y rompió el silencio. El Pipa habló en ESPN después de la eliminación de Boca ante Corinthians, la arenga contra el Consejo de Fútbol y los dirigentes que generó gran revuelo en la entidad de la Ribera y la salida de Carlos Izquierdoz del equipo titular por decisión de Hugo Ibarra.

"Fueron días difíciles. Quedar afuera de una Copa, errando dos penales, Sebastián (Battaglia) que se fue. Lo que rescato es el grupo muy unido, hemos pasado estas situaciones anteriormente, pero sabemos lo que significa Boca y hay que levantar cabeza", comenzó esgrimiendo el goleador del Xeneize sobre los días posteriores a caer ante el conjunto brasileño y que el sueño de la Copa Libertadores se desvanezca

"No quise ni volver a ver los penales errados, si pateo mil veces al mismo lugar no me sale nunca más", agregó, pero luego advirtió: "Me iba a enojar feo si no pateaba en la tanda, por más que haya errado en el partido".

Asimismo, lejos de esquivar las ejecuciones desde los doce pasos, el atacante infló el pecho: "Si hay penal el sábado contra Talleres lo pateo, si el técnico me pone de titular... Si estoy lo voy a querer patear, no me achico nunca".

El volante, Martín Payero, fue presentado ayer como nuevo jugador de Boca. Hoy tendrá su primer entrenamiento.

Respecto a la polémica arenga antes de entrara a jugar contra Corinthians, el nueve destacó que "salió un video con una arenga. No estoy enojado, con ganas de querer comerme el mundo, fue simplemente una arenga. Después, cómo lo quieran hacer ver es otra cosa, no fue un mensaje para nadie, y lo aclaré con las personas que lo tenía que aclarar. Le quise mojar la oreja a los jugadores y nada más que eso...".

"Lo que tenga que decirle al Consejo se lo diré. Hablo mucho con Román y con el Consejo. No salimos enojados. Nadie nos trató de perdedores. El mensaje no fue dirigido hacia nadie", añadió.

En tanto, se refirió a la salida de Izquierdoz: "Soy amigo de Cali. Es el mejor capitán que he tenido en mi carrera. No se le puede reprochar nada. Yo creo que no fue futbolística su salida del equipo, pero eso lo define Ibarra y uno no debe meterse", cerró.