El flamante entrenador de Racing Club, Fernando Gago, aseguró que el "desafío más grande" que tiene al frente del conjunto de Avellaneda "es tratar de ser un equipo competitivo" en las ocho fechas que restan de la presente Liga Profesional de Fútbol.

"El desafío más grande es tratar de ser un equipo competitivo y que pueda pelear en todos los frentes", dijo Gago (35 años) en su presentación oficial como nuevo DT de la "Academia", en reemplazo del interino Úbeda.

El nuevo DT dijo: "Quiero que mi equipo tenga buen juego, que domine al rival, que sea intenso, agresivo, ofensivo y que tenga el deseo de ganar. Es mi impronta de juego". Y agregó: "Tener posesión significa querer atacar, no me interesa tenerla y no generar daño, quiero tenerla para generar espacios y atacar. "Creo en este plantel y vamos a intentar jugar de una manera en que los hinchas de Racing se sentirán identificados".