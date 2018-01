Tercer refuerzo. El colombiano Quintero se realizó la revisión para convertirse en jugador de River. En tanto, el arquero Armani hizo su primera práctica.

El enganche colombiano Juan Fernando Quintero, tercer refuerzo de la temporada de River Plate, se sometió ayer a la revisión médica con éxito, y el arquero Franco Armani realizó su primera práctica de fútbol en el predio River Camp, en Ezeiza.



"No veo la hora de encontrarme con (Marcelo) Gallardo y sumarme a los trabajos. Sólo perdí unos días de pretemporada, pero ahora hay que hablar poco y responder en la cancha", dijo Quintero al salir de la clínica.



"Quiero agradecerle a (Radamel) Falcao, quien me habló mucho de River. Siempre me gustó el fútbol argentino. Y también al técnico, con quien pude hablar por teléfono, como así también a los hinchas del club", agregó el futbolista colombiano.



El volante, de 25 años, quien viene de jugar una temporada en el DIM, de Medellín, llegó a préstamo de Porto, de Portugal, dueño del pase, a cambio de 300 mil dólares y una opción de compra sobre el 50 por ciento de los derechos económicos de 3,5 millones de dólares.



Quintero, quien no fue parte del entrenamiento en Ezeiza porque firmó su contrato, debutó a los 16 años en el club Envigado y fue parte de la selección colombiana en el mundial de 2014. Sin embargo, fue cedido a préstamo por el Porto en las últimas tres temporadas.



Por su parte Armani efectuó su primera práctica de fútbol con el plantel, en el regreso al trabajo luego del éxito ante Boca en el primer superclásico del año, mediante ejercicios en espacios reducidos.