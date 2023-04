"Considerado como uno de los mejores jugadores de vóleibol de la historia argentina; conocido por sus impresionantes habilidades, liderazgo y dedicación al deporte", resume la placa de la nominación que el Salón de la Fama del vóleibol mundial publicó sobre el sanjuanino Raúl Quiroga, además de enumerar sus logros deportivos. La candidatura para ingresar al Hall of Fame implica un hecho sin precedentes en la historia del vóleibol sanjuanino, a la vez que en Argentina sólo un jugador tiene su lugar en este olimpo (Hugo Conte, en 2011). A días de que termine la votación a nivel mundial, Quiroga vive con serenidad esta etapa y se considera un privilegiado sólo por estar nominado.

El exvoleibolista, integrante de la inolvidable Generación del 82, compartió sus sensaciones desde Buenos Aires, donde reside. "Esto es un orgullo enorme. Para mí, el sólo hecho de ser candidato me genera una alegría enorme, una sensación indescriptible. Los otros nominados son unos fenómenos y bueno, puedo creer que entonces me consideran como tal", destacó con humildad el sanjuanino. Quiroga, quien logró la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de 1988 y el tercer puesto en el Mundial de 1982, es una leyenda viva del vóleibol en el país, pero esta nominación lo sorprendió.

"Me enteré por un amigo periodista de Chile. Me llamó para felicitarme y yo no sabía por qué. Entonces me explicó y la verdad que me causó una linda sorpresa. Luego la noticia se expandió y recibí innumerables mensajes y llamados. Sinceramente es una caricia al alma", destacó.

Quiroga integra la nómina de candidatos al Hall of Fame con el coreano Kim Ho-Chul, armador de la selección de su país entre 1975 y 1986, además de una exitosa carrera como jugador y DT en Italia y Corea. También figura el serbio Ivan Miljkovic, atacante que ganó la medalla de oro en los JJOO de 2000, entre otras conquistas y reconocimientos individuales. Y la lista la completa el japonés Katsutoshi Nekoda, armador que obtuvo medallas en tres JJOO (1964, 1968 y 1972), multipremiado por la FIVB e inventor del saque de techo (un servicio en el que la pelota se golpea hacia las luces del estadio, para dificultar luego la recepción).

"Los tres son increíbles. Nekoda es de una camada anterior a la mía. Para entonces, los japoneses eran considerados los mejores jugadores del mundo y Nekoda era figura, así que era un verdadero fenómeno", dijo Quiroga. "Contra el coreano Kim Ho-Chul jugué bastante. Nuestro entrenador en la selección era coreano y enfrentamos mucho a Corea durante el proceso premundialista del '82. Después Kim se fue a jugar a Italia y allá también coincidimos en las canchas. El serbio Miljkovic ya es de una camada posterior, un tremendo voleibolista que logró oro olímpico. Por eso digo que con la nominación me siento ganador", destacó el sanjuanino, quien sigue haciendo historia.

De qué trata y cómo sigue el proceso

En la historia. Raúl Quiroga (camiseta número 9) fue figura en la llamada Generación del ‘82.

El Salón de la Fama del Vóleibol Internacional (IVHF, por sus siglas en inglés) busca preservar la historia de la disciplina, según la presentación que hace en su sitio web. La entidad tiene sede en Holyoke, Massachusetts (Estados Unidos) y hasta fines de la década de 1999 honraba a leyendas norteamericanas, para luego abrirse al mundo.

Esta edición será la primera en la que sus nominaciones son propuestos para ser votadas por fanáticos a lo largo y ancho del planeta. La votación estará abierta en el sitio www.volleyball-hall.org hasta el 16 de abril, en cada categoría.

En tanto, la nueva clase de miembros del Salón de la Fama se anunciará el 23 de mayo próximo; mientras que la ceremonia de ingreso al Hall of Fame 2023 está programada para el sábado 21 de octubre en Holyoke. La ceremonia se transmitirá en vivo en línea a una audiencia global para aquellos que no puedan asistir al evento en persona.

Por otro lado, la personalidad debe estar completamente retirada de su nivel más alto de juego durante cinco años antes de ser elegible para la inducción al Salón de la Fama.

Una brillante trayectoria

Raúl Quiroga nació en enero de 1962 y surgió en Obras, para luego pasar a la selección nacional. En 1982 alcanzó el tercer puesto en el Mundial, consiguió un diploma olímpico al salir sexto en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984 y en 1988 ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Seúl, sin precedentes por entonces y una conquista igualada recién en los últimos JJJO, los de Tokio.

En Italia, el jugador sanjuanino tuvo una brillante trayectoria en el Módena. Fue tal el legado de Quiroga, que para los 50 años de la fundación del club italiano fue elegido como el mejor opuesto de la historia del Módena. En 1990 recibió el Konex por su carrera. En 1996 se retiró como jugador en Club de Amigos, mientras que en Liga Argentina dirigió a Azul en 2005.