IDEAS CLARAS, tiene el presidente de la Federación local que desde esta tarde tendrá la responsabilidad de ser anfitriona de 80 boxeadores que llegan de los distintos puntos del país.

El boxeo llegó a su vida cuanto tenía 19 años y estudiaba abogacía en Córdoba. "Necesitaba hacer algún deporte e ingresé a un gimnasio. Desde entonces no paro, me apasiona", cuenta Martín Quiroga Massa, que hoy tiene 40 años y divide sus horas entre la profesión y la pasión. "Trabajo por cuenta propia. Soy abogado litigante y, desde hace un año que asumí la presidencia de la Federación, mi vida cambió", agregó entre sonrisas.



Está muy feliz de poder presentar desde hoy, hasta el viernes, el Argentino de Mayores de boxeadores amateurs, "es un paso adelante, pero nos falta mucho para consolidar la actividad en la provincia", contó el muchacho que ya afincado en San Juan y dando sus primeros pasos en la abogacía conoció a Juan Carlos Vera y sacó lonjas a su físico con la completa gimnasia que realiza un boxeador y aporreó bolsas y puching, sin pensar que algún día le ofrecerían dirigir la Federación.



Sobre el certamen que comenzará esta tarde, Martín, explicó que cuando presentó la inquietud de ser sede en la Federación Argentina, se tomó con entusiasmo la posibilidad, pero se planteó la duda sobre el nivel deportivo de la selección sanjuanina. "La velada en la que expusieron sus coronas Yúdica (Leonela) y Román (Cecilia) marcó el punto de inflexión. Allí tomamos la decisión de organizar el torneo", comentó. "En esa reunión Romio (Luis, presidente de la FAB) le pidió a Chacón (Pablo) que trajera de Mendoza a sus mejores boxeadores y los enfrentamos a los nuestros. La idea era saber donde estabamos parados. Luego de ver que los chicos nuestros no desentonaron, nos alentaron a organizar el certamen", agregó.



Martín reconoció y agradeció públicamente el apoyo que encontró del gobierno, a través de la Secretaría de Deportes. "Nada podría hacerse sin su ayuda. En lo financiero y en lo logístico. Por ejemplo, todas las delegaciones que nos visitan están alojadas en el albergue del estadio (Aldo Cantoni), allí realizaremos el pesaje a las 8 de hoy luego se conocerán los programas de peleas".



Con poco más de un año de gestión y otro que le resta Quiroga esta feliz de haber recuperado la gimnasia institucional de la FSB y tiene la propuesta de llevar el boxeo a todos los Departamentos. "Tengo un proyecto de abrir 30 gimnasios en cogestión con los municipios. Tenemos que atraer los jóvenes al deporte y de esa manera ampliar la base de la pirámide para, dentro de unos años, contar con mayor cantidad de púgiles en los ámbitos aficionado y rentado", afirmó.



No está solo, cuenta con el apoyo de ocho entidades afiliadas que, aún con diferencia de pareceres, encontraron en él un timonel confiable para manejar el barco en épocas de tormentas.

A las 19 en el Mocoroa

Piñas para todos los gustos



Esta tarde, desde las 19, en el estadio "Armando Quiroga" del Club Julio Mocoroa comenzará la acción del Campeonato Argentino de Mayores para púgiles aficionados. Participarán del mismo un total de 90 boxeadores, cuya mayoría arribó al torneo como campeones regionales, tras superar las eliminatorias en las ocho regiones que se dividió al país. San Juan, por ser anfitrión, presentará selección completa.



De acuerdo a lo comentado por el presidente de la Federación Sanjuanina la jornada inicial contará con una veintena de combates.



El programa de peleas no se puede publicar en la edición de hoy porque recién se confeccionará a media mañana de hoy, luego de la cita con la balanza que tendrán los participantes. Pero, por la cantidad de días (cuatro) y el sistema del certamen se supone que varias de las peleas de hoy serán de cuartos de final y en algunas categorías ( con más boxeadores de primera ronda).



Las entradas tendrán un costo de $30 (popular) y $50 (ring side).