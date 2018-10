Desde el vamos. Así parece que el Mellizo Barros Schelotto mandará Carlos Tevez en ataque de Boca. El Xeneize será un duro rival del líder Racing.

Buenos Aires, Télam



Racing, líder y uno de los invictos en la Superliga Argentina, buscará hoy consolidarse en la cima de las posiciones cuando reciba en el clásico a Boca Juniors, recientemente clasificado para las semifinales de la Copa Libertadores, en lo mejor de la jornada dominguera por la octava fecha del torneo de Primera División. Jugarán en el "Cilindro" de Avellaneda, desde las 19.



El equipo que dirige "Chacho" Coudet es líder y luego del empate 2-2 contra Atlético Tucumán, como visitante, en la primera fecha encadenó seis triunfos consecutivos con un muy buen rendimiento individual y futbolístico.



Para el choque ante los boquenses, Coudet no podrá contar con dos jugadores importantes en la última línea: el lesionado Donatti y el suspendido Orban. Si bien no confirmó el once titular, el "Chacho" pondría en la zaga a Sigali y Mena. El resto del equipo sería el mismo que le ganó a Argentinos.



Por el lado de Boca, que consiguió la clasificación para las semifinales de la Libertadores, su entrenador Barros Schelotto todavía no tiene definido el equipo titular porque evaluará hasta último momento el estado físico de algunos jugadores.