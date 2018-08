En la previa del duelo por los octavos de final de la Copa Libertadores, ante River, en Avellaneda, el entrenador de Racing, Eduardo Coudet, habló en conferencia de prensa y, sin dar muchas vueltas, confirmó a los 11 que saldrán a la cancha hoy a las 19,30. La Academia, que perdió en este mercado de pases nada menos que a su mayor figura como era Lautaro Martínez, buscará dar un paso gigante apuntando a meterse en los cuartos de final.



Racing llegará al choque con River por los octavos de final de la Copa Libertadores con 66 días de expectativa. Desde el sorteo del 4 de junio que la Academia tiene puesta la cabeza en este partido. Pero en el medio debió transitar algunos imprevistos que obligaron a Eduardo Coudet a cambiar los planes para la preparación de este partido, el primero para Racing en esta segunda mitad del año, pero tal vez el más trascendente. En ese sentido se quedó sin su zaguero central, Alejandro Donatti, por un problema muscular.



Cuando los jugadores de River salgan al campo de juego llevarán en sus botines el rodaje de haber jugado dos partidos de Copa Argentina en los últimos 15 días. La Academia, en cambio, sólo jugó amistosos de entrenamiento, sin público ni televisación: dos en Orlando ante equipos universitarios y dos en Avellaneda ante Ferro y Arsenal. Incluso, en algunas notas, algunos futbolistas remarcaron que no era lo ideal.



Sin misterios, con la seguridad de haber realizado una muy buena pretemporada y haberle dado rodaje al equipo en amistosos y partidos por Copa Argentina, el once de River para enfrentar a Racing este jueves en Avellaneda ya está definido. Un clásico lleno de historia que promete emociones por lo que proponen ambos. Racing y sus ambiciones y River con todo su potencial y un momento excepcional.

Bou, como nunca antes para Coudet

De cara al choque ante el Millonario, Coudet depositó toda su confianza en Bou y su retorno oficial: "Gustavo... me animo a jugármela que está como yo nunca lo vi, muy bien y fino. Ha mejorado muchísimo, y madurado como persona. Los está corriendo a todos, eso me gusta. Vamos a ver una versión mejorada de Bou. Desde el profesionalismo, se va a ver a un mejor Bou".



Por otro lado, el entrenador de Racing puso el foco en el cruce ante el elenco de Núñez: "Se enfrentan dos grandes equipos, va a ser una serie pareja. El equipo tiene una identidad. Trataremos de hacer un partido inteligente, pero me parece que en la idea de juego vamos a tratar de proponer desde el arranque e intentar ser protagonistas. Hay un montón de cosas que hoy nos van a jugar a favor".