Racing Club cayó esta noche como local ante Platense, por 2 a 1, y provocó un estallido emocional en sus hinchas, que denostaron a viva voz al presidente Víctor Blanco al término de este encuentro correspondiente a la octava fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional y que lo sacó hasta del grupo de equipos que se están clasificando para la próxima Copa Sudamericana.



Por su parte los dirigidos por Martín Palermo se alejaron a ocho puntos de la zona de descenso por Tabla Anual y simultáneamente quedaron a una unidad de sumarse a los cuatro que están clasificando en su zona para los cuartos de final de la Copa de la Liga, siendo el último de ellos justamente Racing.



En el comienzo del encuentro Racing, en el primer encuentro de la era post Fernando Gago, circunstancialmente a cargo de la dupla Sebastián Grazzini-Ezequiel Videla, inició mejor, con el equipo parado en campo rival y manejando el campo rival, pero sin llevar peligro al arco de Ramiro Macagno.



Platense esperó en su zona, no se desesperó y dejó que el local manejara la pelota sin ser vertical.



De a poco, el equipo dirigido por el técnico Martin Palermo empezó a tener la pelota por momentos y así consiguió un penal a instancias al VAR que el mediocampista Nicolás Castro cambió por gol a los 19 minutos.



La más clara de Racing se dio recién a los 31 minutos con un ataque encabezado por Juan Fernando Quintero, quien habilitó a Juan Nardoni para que este saque un centro atrás que tomó Jonathan Gómez y sacó un remate que el arquero del "Calamar" mandó al córner.



Después de esa aproximación el local fue pura incertidumbre, no tuvo ideas en la gestación de juego y hasta el cierre de la primera parte tuvo la presión de jugar con el descontento de su gente, que le exigió ganar "cueste lo que cueste".



El inicio del complemento lo tuvo a Racing como único protagonista ante un Platense que se dedicó a aguantar en su campo, salvo Rolando Martínez.



La insistencia en los primeros minutos le permitió al equipo de Grazzini y Videla generar dos jugadas a favor, pero sin vulnerar el arco "Calamar".



En un contraataque, después de una jugada a favor del local, el equipo del "Titán" Palermo aumentó la diferencia con el tanto de Ronaldo Martínez.



Los minutos posteriores fueron caóticos para el local, desde lo que mostró en el campo como así también por la constante desaprobación de su gente, que no se quedó callada ante la falta de respuesta futbolística.



El local consiguió el descuento con un tanto del ingresado Baltasar Rodriguez (luego del chequeo del VAR) a los 40 minutos.



El último tramo del partido fue puro empuje del local, sin ideas y a puro pelotazo, y con el "Calamar" fuerte en defensa para quedarse con los tres puntos.



En la próxima jornada (9na.) Racing visitará a Sarmiento, mientras que Platense recibirá a Estudiantes.







- Síntesis -







Racing Club: Gabriel Arias; Gastón Martirena, Leonardo Sigali, Gonzalo Piovi y Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Aníbal Moreno, Jonathan Gómez y Juan Fernando Quintero; Roger Martínez y Agustin Ojeda. DD.TT: Sebastián Grazzini-Ezequiel Videla.



Platense: Ramiro Macagno; Raúl Lozano, Ignacio Vázquez, Gastón Suso y Juan Infante; Franco Diaz, Leonel Picco, Nicolás Castro y Ciro Rius; Ronaldo Martínez y Sasha Marcich.



DT: Martín Palermo







Gol en el primer tiempo: 19min. Castro -p- (P).



Goles en el segundo tiempo: 10min. Martínez (P) y 40min. Rodríguez (R)



Cambios en la segunda etapa: Al comenzar: Gabriel Hauche por Ojeda (R), Tobias Rubio por Martirena (R); en el segundo tiempo: 14min. Iván Rossi por Picco (P), Mateo Pellegrino por Martínez (P);19min. Baltasar Rodriguez por Nardoni (R); 26min. Ignacio Galván por Rojas (R), 32min. Gonzalo Valdivia por Marcich (P) y Lucas Ocampo por Rius (P) y 41min. Luciano Ferreyra por Castro (P).



Amonestados: Gómez (R). Suso, Castro, Rossi y Pellegrino (P),







Cancha: Racing Club.



Árbitro: Darío Herrera.