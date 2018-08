Las dos caras. Todo Racing se abraza para festejar el primer gol del partido, convertido por Lisandro López. Cerca, un jugador de Vélez lo sufre. La Academia fue más efectivo y ganó bien.

La Academia venía de empatar como visitante ante Atlético Tucumán (2-2) en su debut. Vivió días agitados, cuando el presidente Víctor Blanco afirmó que Centurión no había sido titular porque "tomó demasiado" alcohol. El propio futbolista y el DT Coudet salieron al cruce de Blanco, por lo que la tensión fue en aumento, hasta que pareció calmarse en las últimas horas.



Vélez era la cara opuesta. Tuvo un debut promisorio, con una victoria por 2 a 0 sobre Newell"s en Liniers, pero el técnico Gabriel Heinze tuvo problemas para repetir la alineación de ese día.



Igual, está visto que el fútbol es el fútbol. Y no se rige por antecedentes. Es el momento. Por eso Racing se las ingenió, tuvo más la pelota y le terminó ganando 2-0 a Vélez, en el partido que cerró la jornada dominguera por la segunda fecha del torneo de Primera División de AFA.



La Academia casi que salió a la cancha en ventaja. Es que iban apenas tres minutos cuando un remate de Lisandro López se desvió en Abram y dejó sin posibilidades al arquero de Vélez, Alexander Domínguez, que para el momento en el que la pelota cambió su recorrido ya se había tirado hacia el otro lado.



Ese blopper marcó la diferencia en el tablero y se le hizo cuesta arriba a Vélez, que había llegado a Liniers con una buena idea de no meterse atrás pero siendo bien despiertos en la marca. Y como todo cambió de inmediato ante ese inimaginable comienzo el equipo de Heinze empezó a mostrar debilidades porque por su adelantamiento masivo dejó muchos huecos.



La siempre inteligente actuación del "Monito" Vargas empezó a causar estragos en la defensa local, pero arriba Lisandro López se las ingenió para seguir llevando peligro ante los contragolpes.



Así se fue el primer tiempo. Y así comenzó el complemento. Los dos tuvieron oportunidades de gol en su momento, pero Racing supo aprovechar un lapso favorable y sentenció el partido. Otra carambola y la pelota que le quedó a Pol Fernández para que éste emprendiera una gran carrera y, cuando el arquero rival le salió, la tocó por debajo para anotar el segundo de la Academia.



Ya no hubo tiempo para más. Vélez siguió esforzándose pero no tenía fuerzas para desnivelar ni cambiar la historia.







>>Golpe peligroso

Antes que se termine el primer tiempo, precisamente a los 37 minutos, el delantero de Vélez Jonathan Ramis (foto) fue a disputar una pelota en el área grande con el arquero rival, Gabriel Arias. Ramis llegó tarde y le pegó duro al arquero, pero la peor parte se la llevó él porque una rodilla de Arias le dio de lleno en el rostro.



La situación conmocionó a todos porque fue impresionante. El delantero fue retirado en camilla y trasladado a un hospital para una mejor revisión.