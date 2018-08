Liquida. Cuadra (27) es saludado por Solari (18) y Bou (7) luego de anotar el tercero de Racing en Paraná.

En la previa del trascendental duelo de vuelta ante River por los octavos de final de la Copa Libertadores, Racing dio una muestra de carácter y se impuso por 3-0 ante Patronato en Paraná en condición de visitante. La victoria en el partido de la tercera fecha les permite a los de Eduardo Coudet ser líderes de la Superliga.



La primera parte tuvo un desarrollo atractivo. El equipo del "Chacho" fue algo más que su rival y se fue al descanso con una merecida ventaja. Guillermo "Pol" Fernández a los 29": sacó un remate a colocar por lo bajo desde la medialuna y dispuso el 1-0 para la visita.



Racing dio un golpe psicológico en el comienzo del complemento. Sobre los 3", Bruno Urribarri cometió una mano en el área y el árbitro Fernando Espinoza sancionó el penal. Ricardo Centurión se paró desde los doce pasos y, con un certero remate, sentenció el 2-0. Patronato parecía vencido antes de tiempo y "La Academia" lo aprovechó. Sobre los 25", tras una contra letal, Maximiliano Cuadra marcó el 3-0 y selló la goleada.



Racing anunció que recurrió el fallo de la Conmebol en relación a la mala inclusión del futbolista Bruno Zuculini por parte de River Plate en el partido de ida de los octavos de final de la actual Copa Libertadores.



"Racing va a pedir la serie ganada, es lo que corresponde", dijo el presidente de "La Academia", Víctor Blanc. La entidad de Avellaneda no quedó conforme con el fallo que no determinó sanciones para la entidad de Núñez y que estableció que el jugador, que adeudaba dos fechas de suspensión por una expulsión de cuando jugaba para "La Academia" en 2013, comience a cumplir su castigo desde ahora.



Racing señaló que, en caso de no prosperar este reclamo, "se reserva el derecho de recurrir al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) para proseguir con el reclamo".

Sólo de fútbol

El entrenador de Racing, Eduardo Coudet, prefirió no analizar la protesta que hará la dirigencia del club buscando ganar la serie ante River por la Copa Libertadores. "Nosotros preparamos este partido (ante Patronato). Ahora, a pensar en River (próximo miércoles). Sólo pienso en el juego y en preparar lo mejor para ir a buscar la clasificación en una cancha muy difícil contra un gran equipo", aseguró.



"Yo no tengo redes sociales, ni estuve pensando en lo de River. El partido era éste. Nos teníamos que concentrar. Necesitábamos hacer un partido como este y que el equipo siga creciendo. Vamos de menor a mayor desde que arrancamos el semestre. Tenemos que seguir en esa inercia", dijo. "En el grupo de trabajo estamos al margen de lo que se diga externamente. Yo preparo el equipo para ver qué es lo que más rédito nos puede dar", cerró.

Tropezó el Rojo

Independiente sigue sin ganar y encima anoche cayó de local por 1-0 ante Defensa y Justicia. El gol lo anotó en Avellaneda Fernández a los 32" del primer tiempo. En Córdoba, Belgrano superó 2-1 a Estudiantes con goles de Balboa y Suárez. Descontó Albertengo. En Tucumán, Atlético venció 2-1 a Colón con gritos de Abero y Aliendro; Estigarribia, en el Sabalero.