Racing Club empató sin goles ante Newell"s Old Boys y aseguró su lugar en la próxima fase del torneo, en un encuentro jugado en el Cilindro de Avellaneda y válido por la duodécima fecha de la Zona 1 de la Copa de la Liga Profesional. La igualdad, la primera tras 10 victorias consecutivas, mantiene a "La Academia" en la cima de su grupo con 28 puntos, en tanto que los rosarinos quedaron transitoriamente en la segunda posición con 23 unidades.



Racing manejó la pelota desde el comienzo del partido y dejó en claro por qué es el equipo con mejor presente en el torneo local, con la premisa constante de buscar el arco rival. Racing se hizo fuerte en el medio campo, fue el claro dominador del encuentro con subidas de los laterales que obligaron a los defensores de Newell"s a estar más atentos en cada centro que caía en el área.



"La Academia" llegó en varias oportunidades con pelotas que cayeron en el área rival con centros y con jugadas elaboradas, teniendo a Tomás Chancalay como el futbolista más destacado, pero no pudo abrir el marcador.



"La Lepra", por su parte, no logró conseguir el control del medio campo, se mostró sin potencia ofensiva -llegó una vez sola en la primera mitad- y se dedicó a controlar a Racing en la zona defensiva con una correcta labor de los marcadores centrales Cristian Lema y Walleb Ditta.



La segunda mitad tuvo al equipo visitante parado en campo rival, con una filosofía de juego más ofensiva con la que logró gestionar varias chances a su favor en las que obligó al arquero Gastón "Chila" Gómez a exigirse al máximo.



En la próxima fecha (13ra.) Racing visitará a Banfield, mientras que Newell"s Old Boys recibirá a San Lorenzo de Almagro.

