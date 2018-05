Trabado. Lucas Silva, de Cruzeiro, lucha ante Augusto Solari, de Racing. La Academia batalló pese a ser visitante, pero no pudo sumar el punto que necesitaba para ser primero del grupo.

Racing Club se quedó sin el último envión tras una muy buena fase reglar y finalmente clasificó como segundo en el Grupo E, tras jugarse la sexta y última fecha de esa zona en la Copa Libertadores. Fue porque anoche cayó ante Cruzeiro, de visitante, por 2 a 1 y de esta manera fue relegado por el club brasileño. Si bien ambos terminaron con 11 puntos, Cruzeiro quedó primero por mejor diferencia de goles.



La primera manga fue la más atractiva. Cruzeiro empezó ganando prácticamente desde vestuarios porque Thiago Neves aprovechó un rebote en el área para marcar el primer gol del conjunto brasileño a apenas dos minutos de iniciado el juego.



Racing no se había acomodado aún tras ese golpe tempranero, que a los 10" Lucas Silva le sacó fácilmente la pelota a Solari en una salida del equipo argentino, avanzó unos metros y disparó de media distancia para vencer a Juan Musso, que no llegó pese a la estirada.



De a poco el visitante fue creciendo, pese a que Cruzeiro dominaba las acciones, y sobre los 27 minutos llegó el descuento. Ricardo Centurión, solo en el área, le pegó de volea y marcó el 1-2 para la Academia, que incluso pudo igualar tras un remate de Solari (la tocó por arriba del arquero) cuando el primer tiempo se apagaba.



En la segunda parte, Racing salió decidido a buscar el empate. Con más ganas que su rival, pero sin profundidad, buscó amenazar el arco de Fabio. Cruzeiro, en tanto, jugó al contra golpe y tuvo sus chances de aumentar el marcador. Sobre el final, la Academia estuvo volcado al ataque, pero no le alcanzó para igualar.