Goleador. Lautaro Martínez no perdona. Esta vez entró en el complemento para sentenciar la victoria de Racing en cancha de Central.

Buenos Aires, TÉLAM



Un Racing alternativo dispuesto por el DT Eduardo Coudet se recuperó de dos derrotas consecutivas en la Superliga y lo hizo nada menos que ante Rosario Central por 2-0 en el mismísimo Gigante de Arroyito, donde abundaron las demostraciones de afecto para un ídolo de la casa como el "Chacho". La victoria que puso al equipo de Avellaneda nuevamente en carrera por la clasificación a la Copa Libertadores 2019 llegó en el segundo tiempo con goles de Brian Mansilla, a los 18 minutos, y el ingresado Lautaro Martínez a la media hora de juego.



Coudet dispuso una formación con mayoría de suplentes debido a que este jueves visitará a Vasco da Gama en Brasil en un partido internacional que, de ganar, lo dejará con un pie y medio en la fase final de la Libertadores de este año.



La apuesta le salió redonda al "Chacho" porque Racing, que arrastraba derrotas con River Plate y Defensa y Justicia, sumó 39 puntos y quedó a cuatro de Huracán, que de momento ocupa el quinto y último puesto de acceso al máximo torneo continental del año próximo.



Racing fue superior en el primer tiempo porque jugó mejor con la pelota y se paró como un equipo corto.



Así, el conjunto visitante dispuso de dos llegadas claras en un derechazo muy desviado de Saravia, solo desde el borde del área, y en otro apenas desviado de Enrique Triverio, cuando concluía el primer tiempo.



En la primera visita de Coudet al Gigante como entrenador rival, Racing jugó como si tuviera un jugador más porque Renzo Saravia, Augusto Solari y Mansilla atacaban por derecha y desbordaban a placer al chileno Alfonso Parot y José Luis Fernández.



Central era la antítesis porque perdía muy rápido la pelota en el medio, donde tampoco anticipaba y sus defensores quedaban mano a mano con los veloces delanteros visitantes. Racing fue más y lo sentenció.

Coudet, con sus afectos cruzados



Eduardo Coudet, técnico de Racing Club, destacó el rendimiento de su equipo en la victoria ante Rosario Central, por la fecha 24 de la Superliga, aunque aseguró que "no" le gusta "ganarle a Central", equipo en el que es considerado uno de sus máximos ídolos. "Me voy con la sensación que hicimos un gran juego, pero a pesar de eso no es una felicidad completa para mi porque no me gusta ganarle a Central", declaró el DT "académico" en rueda de prensa tras el triunfo ante el "canalla". "Ganamos porque hicimos un muy buen partido. Tuvieron un muy buen nivel casi todos", reforzó.